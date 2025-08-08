México Canta... Majo Aguilar, Intocable y Vivir Quintana, entre los invitados especiales; presentan a los primeros clasificados

Acompañada de autoridades y representantes del proyecto, Curiel anunció que el próximo 17 de agosto iniciarán las semifinales nacionales , que se transmitirán todos los sábados de 19:00 a 21:00 horas por medios públicos . Estas contarán no solo con el talento emergente de todo México, sino también con artistas invitados de talla nacional , entre los que destacan Intocable, Lila Downs, Majo Aguilar y La Arrolladora Banda El Limón .

Durante la conferencia mañanera de la presidenta de México , Claudia Sheinbaum, la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza , presentó los avances del programa México Canta , una iniciativa que busca transformar las narrativas musicales en el país promoviendo nuevos géneros, mensajes conscientes y alejados de la violencia.

TRANSFORMAR LA MÚSICA PARA TRANSFORMAR CONCIENCIAS

Durante su intervención, Claudia Curiel recordó que México Canta no es solo un concurso de talentos, sino un programa con un firme propósito social: promover nuevas narrativas musicales, generar conciencia entre los jóvenes y erradicar la apología de la violencia en la música popular.

TE PUEDE INTERESAR: La coahuilense Vivir Quintana será jurado invitada en el concurso ‘México Canta’ del Gobierno de México

En este sentido, destacó que en los últimos siete meses, gracias a esfuerzos como este, se ha logrado una reducción del 14% en las reproducciones de canciones con contenido violento, lo que equivale a 30 millones de escuchas menos en plataformas digitales, especialmente entre jóvenes de 16 a 30 años.

LOS PRIMEROS SEMIFINALISTAS DEL NORTE DE MÉXICO

En esta etapa del concurso, se presentaron a los primeros ocho semifinalistas de la región norte del país, quienes se enfrentarán en presentaciones en vivo durante las semifinales:

• AMON

• Oskar Soul

• Juan Gol

• NXNNI

• Estefanía Riojas

• Fernando Ríos

• Galia Siurob

• Grupo Corazón del Norte

Curiel adelantó que en los próximos días se revelarán los últimos 16 semifinalistas, completando así a los 48 artistas nacionales que participarán en la fase final del certamen.

ARTISTAS INVITADOS CONFIRMADOS PARA LAS SEMIFINALES

Cada semana, los programas de semifinales contarán con la presencia de artistas consolidados de distintos géneros que compartirán escenario con los nuevos talentos y fortalecerán el mensaje del programa. La cartelera anunciada es la siguiente:

• 17 de agosto: Horóscopos de Durango

24 de agosto: Majo Aguilar

• 31 de agosto: Legado de Grandeza

• 7 de septiembre: Vivir Quintana

• 14 de septiembre: Camila Fernández

• 21 de septiembre: Lila Downs y la Banda Femenil Regional Mujeres del Viento Florido

• 28 de septiembre: La Arrolladora Banda El Limón y Regina Orozco con La Sonora Santanera

• 5 de octubre: Intocable

DATOS CURIOSOS DE MÉXICO CANTA

• 30 millones de reproducciones menos de música violenta en 7 meses es uno de los logros destacados del programa.

• La banda Intocable será la encargada de cerrar las semifinales el 5 de octubre.

• El programa se transmite a nivel nacional por medios públicos y tiene una duración de 2 horas cada sábado.

• La Banda Femenil Mujeres del Viento Florido, invitada el 21 de septiembre, está integrada exclusivamente por mujeres indígenas zapotecas.

TE PUEDE INTERESAR: México Canta anuncia más semifinalistas desde la región Oeste de Estados Unidos

UNA PLATAFORMA QUE BUSCA CAMBIAR LA HISTORIA

México Canta representa una apuesta institucional por transformar la relación de los jóvenes con la música, utilizando este arte como herramienta de identidad, resistencia y paz. Con una convocatoria diversa y una programación cultural sólida, se perfila como una de las iniciativas musicales más importantes del sexenio.

La primera gala arranca este 17 de agosto a las 19:00 horas, y se espera que el proyecto continúe creciendo e inspirando nuevas generaciones de artistas comprometidos con un México más justo, inclusivo y armónico.