México detiene el flujo de Fentanilo hacia EU; cruza 76% menos: Sheinbaum

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria presentó una gráfica basada en datos del propio gobierno estadounidense, donde se muestra que los decomisos de fentanilo en la frontera sur de Estados Unidos pasaron de 863 kilogramos en octubre de 2024 a 208 kilogramos en abril de 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , aseguró que el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos registró una disminución de 76% desde octubre de 2024, según cifras oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, conocida como CBP por sus siglas en inglés.

“Estos son datos de CBP, que es la agencia de Estados Unidos que se dedica a la incautación de drogas de su lado”, explicó Sheinbaum al destacar que la información proviene directamente de autoridades norteamericanas.

ABRIL DE 2026, EL MES CON MENOS DECOMISOS

La presidenta afirmó que abril de 2026 se convirtió en el mes con menos decomisos de fentanilo de los últimos cuatro años en la frontera estadounidense. Según sostuvo, la disminución refleja el impacto de los operativos implementados por el gobierno mexicano contra el tráfico de drogas sintéticas.

“En la frontera sur de ellos, no de nosotros, se ha reducido el paso de fentanilo en 76%, dicho por ellos”, enfatizó la mandataria frente a los medios de comunicación.

El gobierno federal considera que esta reducción está relacionada con el fortalecimiento de acciones de inteligencia, aseguramientos y operativos desplegados en distintos estados del país para frenar la producción y traslado de narcóticos hacia territorio estadounidense.

OPERATIVOS Y ASEGURAMIENTOS, CLAVE EN LA ESTRATEGIA

Sheinbaum explicó que parte importante de la estrategia de seguridad nacional se concentra en el combate a laboratorios clandestinos, redes de distribución y estructuras criminales vinculadas al tráfico de drogas sintéticas.

“¿Qué quiere decir eso? Pues que se está incautando”, señaló la presidenta al referirse a los decomisos realizados por las autoridades mexicanas antes de que la droga logre cruzar la frontera.

En los últimos meses, el gobierno federal ha informado sobre aseguramientos de sustancias químicas, laboratorios clandestinos y cargamentos de droga en entidades consideradas estratégicas para el trasiego de fentanilo, particularmente en la región norte y noroeste del país.

FENTANILO, UNO DE LOS PRINCIPALES RETOS ENTRE MÉXICO Y EU

El tráfico de fentanilo se ha convertido en uno de los temas más sensibles dentro de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Autoridades estadounidenses han señalado en repetidas ocasiones que esta droga sintética representa una grave crisis de salud pública debido al incremento de sobredosis en distintas ciudades del vecino país.

México, por su parte, ha insistido en que el combate al narcotráfico requiere cooperación internacional y acciones coordinadas para enfrentar tanto la producción como el consumo de sustancias ilícitas.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren en un contexto donde la seguridad fronteriza y el combate al tráfico de drogas continúan ocupando un lugar prioritario en la agenda diplomática entre ambos gobiernos.

CIFRAS OFICIALES BUSCAN RESPALDAR ESTRATEGIA FEDERAL

La presidenta sostuvo que las cifras difundidas por la CBP respaldan los resultados obtenidos por su administración en materia de seguridad y combate al crimen organizado. Además, reiteró que el objetivo de los operativos federales es impedir que organizaciones criminales mantengan capacidad logística para producir y trasladar drogas sintéticas.

El gobierno federal también ha insistido en fortalecer la coordinación entre fuerzas federales, inteligencia financiera y autoridades locales para ubicar laboratorios clandestinos y rutas de distribución utilizadas por grupos criminales.