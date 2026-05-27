México detiene el flujo de Fentanilo hacia EU; cruza 76% menos: Sheinbaum

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    México detiene el flujo de Fentanilo hacia EU; cruza 76% menos: Sheinbaum
    La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos se redujo 76% desde octubre de 2024. La mandataria atribuyó la disminución a operativos e incautaciones realizadas por autoridades mexicanas. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum afirmó que el paso de fentanilo hacia Estados Unidos cayó 76% desde 2024, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos registró una disminución de 76% desde octubre de 2024, según cifras oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, conocida como CBP por sus siglas en inglés.

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria presentó una gráfica basada en datos del propio gobierno estadounidense, donde se muestra que los decomisos de fentanilo en la frontera sur de Estados Unidos pasaron de 863 kilogramos en octubre de 2024 a 208 kilogramos en abril de 2026.

“Estos son datos de CBP, que es la agencia de Estados Unidos que se dedica a la incautación de drogas de su lado”, explicó Sheinbaum al destacar que la información proviene directamente de autoridades norteamericanas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/baja-de-homicidios-en-mexico-es-por-trabajo-del-gabinete-de-seguridad-sheinbaum-EM20977524

ABRIL DE 2026, EL MES CON MENOS DECOMISOS

La presidenta afirmó que abril de 2026 se convirtió en el mes con menos decomisos de fentanilo de los últimos cuatro años en la frontera estadounidense. Según sostuvo, la disminución refleja el impacto de los operativos implementados por el gobierno mexicano contra el tráfico de drogas sintéticas.

“En la frontera sur de ellos, no de nosotros, se ha reducido el paso de fentanilo en 76%, dicho por ellos”, enfatizó la mandataria frente a los medios de comunicación.

El gobierno federal considera que esta reducción está relacionada con el fortalecimiento de acciones de inteligencia, aseguramientos y operativos desplegados en distintos estados del país para frenar la producción y traslado de narcóticos hacia territorio estadounidense.

OPERATIVOS Y ASEGURAMIENTOS, CLAVE EN LA ESTRATEGIA

Sheinbaum explicó que parte importante de la estrategia de seguridad nacional se concentra en el combate a laboratorios clandestinos, redes de distribución y estructuras criminales vinculadas al tráfico de drogas sintéticas.

“¿Qué quiere decir eso? Pues que se está incautando”, señaló la presidenta al referirse a los decomisos realizados por las autoridades mexicanas antes de que la droga logre cruzar la frontera.

En los últimos meses, el gobierno federal ha informado sobre aseguramientos de sustancias químicas, laboratorios clandestinos y cargamentos de droga en entidades consideradas estratégicas para el trasiego de fentanilo, particularmente en la región norte y noroeste del país.

FENTANILO, UNO DE LOS PRINCIPALES RETOS ENTRE MÉXICO Y EU

El tráfico de fentanilo se ha convertido en uno de los temas más sensibles dentro de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Autoridades estadounidenses han señalado en repetidas ocasiones que esta droga sintética representa una grave crisis de salud pública debido al incremento de sobredosis en distintas ciudades del vecino país.

México, por su parte, ha insistido en que el combate al narcotráfico requiere cooperación internacional y acciones coordinadas para enfrentar tanto la producción como el consumo de sustancias ilícitas.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren en un contexto donde la seguridad fronteriza y el combate al tráfico de drogas continúan ocupando un lugar prioritario en la agenda diplomática entre ambos gobiernos.

CIFRAS OFICIALES BUSCAN RESPALDAR ESTRATEGIA FEDERAL

La presidenta sostuvo que las cifras difundidas por la CBP respaldan los resultados obtenidos por su administración en materia de seguridad y combate al crimen organizado. Además, reiteró que el objetivo de los operativos federales es impedir que organizaciones criminales mantengan capacidad logística para producir y trasladar drogas sintéticas.

El gobierno federal también ha insistido en fortalecer la coordinación entre fuerzas federales, inteligencia financiera y autoridades locales para ubicar laboratorios clandestinos y rutas de distribución utilizadas por grupos criminales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gabinete-de-seguridad-sobre-chihuahua-57-menos-homicidios-baja-percepcion-de-inseguridad-y-despliegan-a-6-mil-soldados-AM20976868

DATOS CURIOSOS

• El fentanilo es una droga sintética hasta 50 veces más potente que la heroína.

• La CBP es la agencia encargada de vigilancia y decomisos en las fronteras de Estados Unidos.

• Las drogas sintéticas suelen transportarse en cantidades pequeñas debido a su alta potencia.

• El combate al tráfico de fentanilo se ha convertido en uno de los principales temas de cooperación entre México y Estados Unidos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fentanilo

Personajes


Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Salvavidas para Rocha Moya

Salvavidas para Rocha Moya
NosotrAs: Y la epidemia silenciosa de la presión estética

NosotrAs: Y la epidemia silenciosa de la presión estética
La CNDH pidió investigar denuncias de acoso sexual y hostigamiento contra directivos del Hospital Infantil Federico Gómez.

CNDH exhorta a autoridades de Salud a investigar denuncias de acoso y violencia en Hospital Infantil de México
Marcial Díaz Ibarra, consultor de QUA Energy, explicó que la posición de la empresa petrolera estatal sigue siendo comprometida.

Pemex, segunda petrolera más endeudada del mundo
Conoce los requisitos para obtener 6,250 pesos mensuales con Sembrando Vida, el programa de Bienestar que apoya a mayores de 18 años con terreno disponible. Descubre cómo inscribirte y los beneficios que ofrece.

Bienestar ofrece apoyo de 6 mil 450 pesos al mes... si eres mayor de edad y cumples con estos requisitos
La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) es un derecho constitucional en México.

¿Se vence el plazo y no hay depósito? Qué hacer si tu empresa se retrasa con el Reparto de Utilidades
Momento.

¿Lo vas a ver? Anuncia BTS detrás de cámaras de su reunión con Claudia Sheinbaum
Una de las sedes es Pachuca, donde se hospedará Sudáfrica, rival del Tri en el partido inaugural del Estadio Banorte (foto).

México será la casa de siete selecciones para el Mundial 2026, ¿Quiénes tendrán sus campamentos en nuestro país?