Baja de homicidios en México es por trabajo del Gabinete de Seguridad: Sheinbaum

Sheinbaum explicó que el objetivo de presentar un informe detallado de seguridad fue transparentar ante la ciudadanía las acciones que diariamente realizan las dependencias encargadas de combatir la delincuencia organizada y reducir los índices delictivos en el país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , afirmó que la reducción de 49% en los homicidios dolosos registrada durante su administración es consecuencia directa del trabajo permanente realizado por el gabinete de seguridad federal. Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria aseguró que la estrategia se sostiene en inteligencia, coordinación institucional y atención a las causas sociales de la violencia.

“La reducción de 49% de los homicidios tiene que ver con un trabajo permanente, riguroso, profesional y honesto del gabinete de seguridad”, sostuvo la presidenta durante su intervención desde Palacio Nacional.

PROGRAMAS PARA JÓVENES, PIEZA CLAVE DE LA ESTRATEGIA

Uno de los ejes centrales de la estrategia gubernamental, explicó Sheinbaum, es el trabajo enfocado en jóvenes que viven en zonas de riesgo. Según detalló, las autoridades identifican a personas que no estudian ni trabajan para incorporarlas a programas educativos, culturales y laborales con el fin de alejarlas de grupos delictivos.

“Se les toma de la mano y se les lleva a la escuela”, expresó la mandataria al describir el enfoque social implementado por su administración para disminuir los factores que favorecen el reclutamiento criminal.

De acuerdo con las cifras presentadas, más de 6 mil jóvenes han sido reincorporados a actividades escolares, empleos, talleres culturales y disciplinas deportivas. El gobierno federal sostiene que estas acciones buscan reconstruir el tejido social en comunidades afectadas por la violencia.

DETENCIONES Y ASEGURAMIENTO DE ARMAS

La presidenta también informó que, durante su administración, las fuerzas federales han logrado la detención de cerca de 54 mil presuntos delincuentes y el aseguramiento de aproximadamente 32 mil armas de fuego en diferentes operativos desplegados a nivel nacional.

Sheinbaum destacó especialmente el trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Además, reconoció públicamente la labor de funcionarios como Omar García Harfuch, Ricardo Trevilla Trejo y Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Sobre García Harfuch, la mandataria recordó el atentado que sufrió años atrás por parte del crimen organizado y aseguró que, pese a ello, decidió continuar en labores de seguridad pública. “Decidió dedicar su vida a la protección del pueblo de México”, afirmó.

INTELIGENCIA Y COORDINACIÓN DIARIA

La presidenta defendió además el fortalecimiento de las áreas de inteligencia e investigación dentro de las instituciones de seguridad, asegurando que actualmente esas capacidades se utilizan para combatir estructuras criminales y no para fines políticos.

“En el pasado se ocupaba para asuntos políticos; ahora se ocupa para proteger al pueblo de México”, declaró Sheinbaum durante la conferencia matutina.

La mandataria explicó que diariamente el gabinete de seguridad se reúne a las seis de la mañana para definir operativos y coordinar acciones con gobernadores y presidentes municipales. Según indicó, la estrategia se basa en mantener presencia constante y acciones permanentes en regiones prioritarias.

GUANAJUATO, EJEMPLO DEL OPERATIVO FEDERAL

Como ejemplo de los resultados obtenidos, Sheinbaum mencionó el caso de Guanajuato, entidad que históricamente ha enfrentado altos niveles de violencia relacionados con grupos criminales y disputas territoriales.

La presidenta sostuvo que la disminución reciente de homicidios en ese estado fue posible gracias a la captura de líderes delictivos vinculados con extorsión, homicidios y otras actividades criminales. Según dijo, estas detenciones han permitido debilitar estructuras operativas de organizaciones delictivas.

“Se van debilitando las estructuras delictivas”, expresó Sheinbaum al referirse a los resultados obtenidos por las fuerzas federales en distintas regiones del país.