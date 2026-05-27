Gabinete de Seguridad sobre Chihuahua: 57% menos homicidios, baja percepción de inseguridad y despliegan a 6 mil soldados

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch , explicó que el promedio diario pasó de 6.1 víctimas en septiembre de 2024 a 2.6 casos preliminares en mayo de este año. El funcionario atribuyó el descenso a las acciones operativas, trabajos de inteligencia y coordinación entre corporaciones federales y estatales.

El estado de Chihuahua registró una reducción de 57.4% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, de acuerdo con cifras presentadas por el Gabinete de Seguridad federal durante La Mañanera del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo .

“Las acciones operativas y de inteligencia implementadas por las instituciones del gabinete de seguridad permitieron reducir los homicidios diarios de 6.1 a 2.6; es decir, una reducción del 57%”, declaró García Harfuch durante la exposición de resultados nacionales en materia de seguridad.

MÁS DE 6 MIL SOLDADOS OPERAN EN LA ENTIDAD

Como parte de la estrategia federal, el gobierno mantiene un amplio despliegue de fuerzas de seguridad en territorio chihuahuense. Según el informe oficial, actualmente operan 6 mil 410 elementos de las Fuerzas Armadas en apoyo a 3 mil 270 policías estatales, alcanzando un estado de fuerza total de 9 mil 680 efectivos.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, precisó que gran parte del operativo se concentra en la zona serrana, considerada una de las regiones prioritarias por la presencia de grupos criminales y rutas utilizadas para el tráfico de droga.

“En Chihuahua tenemos 6 mil 110 elementos, sobre todo en el área serrana”, señaló el mando militar. Además, Sedena informó que ha acompañado más de 2 mil 370 acciones relacionadas con órdenes técnicas de investigación y órdenes de aprehensión junto a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

BAJA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN CHIHUAHUA CAPITAL

Otro de los indicadores destacados por el gobierno federal fue la reducción en la percepción de inseguridad entre la población de Chihuahua capital. De acuerdo con las cifras presentadas, este indicador pasó de 58.7% en diciembre de 2025 a 47.5% en marzo de 2026, lo que representa una disminución de 11.2%.

Las autoridades sostuvieron que la baja percepción de violencia se relaciona con el aumento de patrullajes, presencia militar y operativos focalizados en municipios considerados estratégicos. También se destacó el fortalecimiento institucional mediante la entrega de armamento a corporaciones locales.

Como parte de ese apoyo, Sedena entregó en comodato mil 865 armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas a corporaciones estatales. Chihuahua figura entre las entidades con mayor respaldo armamentístico federal, solo por debajo de estados como Guerrero y Michoacán.

DETENCIONES, DROGA Y LABORATORIOS CLANDESTINOS

Durante el balance operativo, el Gabinete de Seguridad informó sobre diversos resultados obtenidos en Chihuahua en los últimos meses. Entre ellos sobresalen las capturas de objetivos prioritarios como Humberto “N”, alias “El Chato”, y Salvador Humberto “N”, identificado como “El Señor de la V” o “Verín”.

Las autoridades también reportaron importantes aseguramientos vinculados al crimen organizado y narcotráfico en la entidad. Según el informe federal, se han reforzado acciones contra grupos delictivos dedicados a la producción y distribución de drogas sintéticas.

Resultados reportados por las autoridades:

• 2 mil 566 personas detenidas.

• Mil 492 armas aseguradas.

• 13 mil 830 kilogramos de droga decomisados.

• Ocho laboratorios clandestinos y áreas de concentración desmantelados.

ESTRATEGIA FEDERAL APUNTA A REDUCIR DELITOS

Además de la disminución en homicidios dolosos, el gobierno federal aseguró que Chihuahua registra una baja de 16% en delitos de alto impacto entre 2024 y 2026. Las autoridades sostienen que la coordinación entre Ejército, Guardia Nacional y corporaciones estatales ha sido clave para alcanzar esos resultados.

El informe presentado en Palacio Nacional forma parte de la estrategia nacional impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum, que recientemente reportó una reducción general de 49% en homicidios dolosos a nivel nacional desde el inicio de su gobierno.