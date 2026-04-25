México en condiciones para aprobar la “Ley Trasciende por una Muerte Digna”, aseguran activistas y senadores

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México
/ 25 abril 2026
    México en condiciones para aprobar la “Ley Trasciende por una Muerte Digna”, aseguran activistas y senadores
    En el marco del conversatorio abierto: “Ley Trasciende: el camino hacia el derecho a la muerte digna”, Samara Martínez, activista, paciente e impulsora de dicha ley, destacó que la lucha no nació en un recinto legislativo. FOTO: Cuartoscuro Andrea Murcia Monsivais

El senador de Morena, Emmanuel Reyes Carmona, confió en la aprobación de la “Ley Trasciende” y dijo que se trata de una oportunidad histórica para avanzar en la propuesta legislativa

CIUDAD DE MÉXICO.- Activistas, especialistas y senadores aseguraron que existen las condiciones en México para aprobar la “Ley Trasciende por una Muerte Digna”, con la intención de garantizar el cumplimiento de todos los derechos humanos, entre ellos, el del bien morir.

En el marco del conversatorio abierto: “Ley Trasciende: el camino hacia el derecho a la muerte digna”, Samara Martínez, activista, paciente e impulsora de dicha ley, destacó que la lucha no nació en un recinto legislativo, más bien en las manos más humanas, en la indignación, en la empatía y en el sentido más profundo que merecemos de justicia.

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”Hoy tenemos la oportunidad y obligación de escuchar, de incomodarnos, de cuestionar lo que hemos normalizado y, sobre todo, actuar ante el dolor humano”, afirmó.

Emmanuel Reyes Carmona, senador de Morena, confió en la aprobación de la “Ley Trasciende” y dijo que se trata de una oportunidad histórica para avanzar en la propuesta legislativa, donde la mayoría de los grupos parlamentarios en el Senado de la República se encuentran unidos en una misma agenda y objetivo.

Se comprometen a impulsar propuesta de ley

Reyes Carmona refrendó su compromiso con el fin de impulsar dicha legislación propuesta por esta activista; además, afirmó que la agenda debe incluir el ordenamiento.

Además, se pronunció porque, si bien está pendiente una opinión técnica por parte de la Secretaría de Salud, se puede comenzar a dictaminar, empujar y avanzar en la propuesta de ley.

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”Existen señales de sobra”, aseguró, con estudios cuantitativos y cualitativos que dicen que más del 70 por ciento de la población estaría de acuerdo en que el Congreso de la Unión legisle a favor de la Ley Trasciende, para garantizar la muerte digna y por supuesto, la eutanasia.

Pacientes esperan que el Senado esté a la altura: Colosio Riojas

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente de la Comisión de Derechos Digitales, dijo que se trata de “un compromiso con las y los pacientes en México que están a la espera de que el Senado esté a la altura de lo que la sociedad está pidiendo”.

María Isabel Guerrero Flores, secretaria técnica de la Oficina de la Fiscalía General de la República (FGR), dijo que el derecho a la muerte digna merece ser estudiado a profundidad, desde los fundamentos de la dignidad humana y del sistema de salud, así como del marco jurídico y desde la procuración de justicia.

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