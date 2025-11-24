Presentan iniciativa para legalizar la eutanasia

    Presentan iniciativa para legalizar la eutanasia
    El Congreso tendría que desarrollar legislación secundaria para regular los procedimientos, alcances, requisitos y supervisión. /FOTO: ESPECIAL

La propuesta plantea reconocer constitucionalmente el derecho a la muerte digna y permitir la eutanasia bajo regulación legal, en un país donde el tema sigue prohibido y penalizado

CDMX.- La diputada Irma Juan Carlos, de Morena, presentó una iniciativa para reformar el artículo 4° de la Constitución a fin de reconocer el derecho a la muerte digna y permitir la eutanasia en México. La propuesta busca abrir un debate nacional sobre un tema que actualmente está prohibido y penalizado en la mayoría de los códigos penales del país.

Durante la presentación, la legisladora argumentó que el marco jurídico mexicano mantiene una postura restrictiva al equiparar la eutanasia activa con el delito de homicidio. Señaló que estados como Coahuila y la Ciudad de México contemplan sanciones específicas para quien participe en este tipo de procedimientos, incluso cuando responden a solicitudes expresas de personas en situación terminal.

La iniciativa plantea añadir un párrafo al artículo 4°, que quedaría redactado de la siguiente manera: “El derecho a la vida y a la muerte digna se reconocen en México. Por lo tanto, estará permitida la eutanasia en los términos que establezca la ley”. Con ello, el Congreso tendría que desarrollar legislación secundaria para regular los procedimientos, alcances, requisitos y supervisión.

Juan Carlos destacó que los avances más importantes en la materia se encuentran en la Ley General de Salud, que desde 2009 incluye disposiciones sobre cuidados paliativos -del artículo 166 Bis 1 al 166 Bis 21- para personas con enfermedades terminales. Sin embargo, subrayó que estos mecanismos no abarcan la posibilidad de una muerte asistida, sino únicamente el alivio del dolor y el acompañamiento médico.

Recordó también que varios estados cuentan con leyes de “voluntad anticipada”, las cuales permiten a los pacientes rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida. No obstante, dichas normas no autorizan acciones médicas que aceleren el proceso de fallecimiento.

La diputada afirmó que la iniciativa responde a una demanda creciente de pacientes y familias que enfrentan padecimientos irreversibles y buscan alternativas para evitar sufrimiento extremo. Añadió que diversos países ya han adoptado modelos regulados de eutanasia o muerte asistida y que México debe avanzar hacia una discusión informada.

La propuesta generó reacciones inmediatas de grupos religiosos y organizaciones conservadoras, que rechazaron la reforma al considerar que vulnera el derecho a la vida. La Iglesia católica, en particular, pidió al Congreso frenar cualquier intento de legalizar la eutanasia.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y discusión. Su aprobación requeriría una mayoría calificada en el Congreso y el aval de al menos 17 congresos estatales, lo que anticipa un debate prolongado y polarizado en el país. Con información de El Universal

