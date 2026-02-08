México envió más de 800 toneladas de víveres a Cuba, como apoyo humanitario

El 8 de febrero, mientras los Estados Unidos se mantiene en tensión política con el gobierno de cubano, la administración de México ha enviado toneladas de víveres a la isla caribeña.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) informó que se ha mandado apoyo humanitario a los ciudadanos de Cuba. Se registró que dos buques, pertenecientes a la Secretaría de la Marina, transportan un aproximado de 814 toneladas de víveres.

‘Cumpliendo con la instrucción de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Secretaría de Marina informa que, por conducto de la Armada de México, se envía ayuda humanitaria a la República de Cuba, a través de los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox’ expresó el comunicado de la SRE.

En el comunicado, se detalló que el buque Papaloapan, zarpó a las 8:00 horas del Puerto de Veracruz, mientras que el Isla Holbox comenzó su navegación a medio día. Se estima que las embarcaciones arriben a los puertos cubanos en 4 días.

Se reafirmó que ambas embarcaciones serán las primeras de próximas; ya que se enviarán, en futuras fechas, 1,500 toneladas de leche en polvo, frijoles, entre otros viveres.

‘El Buque Papaloapan transporta alimentos de primera necesidad, entre los que destacan leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal, con una carga de alrededor de 536 toneladas de esos bienes. Y en el Buque Isla Holbox se embarcaron poco más 277 toneladas de leche en polvo para atenciones de ese mismo fin’ detalla el informe.