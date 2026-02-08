México envió más de 800 toneladas de víveres a Cuba, como apoyo humanitario
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Por su parte, los Estados Unidos mandarán víveres a Cuba, valorados en millones, a pesar de bloqueos de petróleo
El 8 de febrero, mientras los Estados Unidos se mantiene en tensión política con el gobierno de cubano, la administración de México ha enviado toneladas de víveres a la isla caribeña.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) informó que se ha mandado apoyo humanitario a los ciudadanos de Cuba. Se registró que dos buques, pertenecientes a la Secretaría de la Marina, transportan un aproximado de 814 toneladas de víveres.
‘Cumpliendo con la instrucción de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Secretaría de Marina informa que, por conducto de la Armada de México, se envía ayuda humanitaria a la República de Cuba, a través de los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox’ expresó el comunicado de la SRE.
TE PUEDE INTERESAR: Cuba niega negociaciones con Estados Unidos
En el comunicado, se detalló que el buque Papaloapan, zarpó a las 8:00 horas del Puerto de Veracruz, mientras que el Isla Holbox comenzó su navegación a medio día. Se estima que las embarcaciones arriben a los puertos cubanos en 4 días.
Se reafirmó que ambas embarcaciones serán las primeras de próximas; ya que se enviarán, en futuras fechas, 1,500 toneladas de leche en polvo, frijoles, entre otros viveres.
‘El Buque Papaloapan transporta alimentos de primera necesidad, entre los que destacan leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal, con una carga de alrededor de 536 toneladas de esos bienes. Y en el Buque Isla Holbox se embarcaron poco más 277 toneladas de leche en polvo para atenciones de ese mismo fin’ detalla el informe.
En el comunicado diplomático se enfatizó la solidaridad de México con Cuba, afirmando que son pueblos hermanos.
‘Con estas acciones, el Gobierno de México reafirma los principios humanistas y la vocación solidaria que lo guían así como su compromiso con la cooperación internacional entre pueblos, sobre todo con quienes en situaciones de emergencia y vulnerabilidad, requieren ayuda humanitaria’ afirma la SRE.
ESTADOS UNIDOS ENVÍA APOYO HUMANITARIO A PUEBLO CUBANO
Aunque los Estados Unidos han mantenido una enemistad con el gobierno de Cuba, presentado en el bloqueo de negocios de petróleo, la administración presidencial de Trump informó, el 5 de febrero, que se enviará apoyo humanitario.
Según el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la recolección de víveres que fueron destinados a Cuba están valorados en 6 millones de dólares, aproximadamente.
‘Gran parte de la necesidad humanitaria a la que respondemos es que la gente no tiene acceso a alimentos. Y no es porque no permitamos que el petróleo venezolano ilícito siga enriqueciendo a Raúl Castro. Es porque el Gobierno no puede abastecer los estantes de las tiendas’ declaró Jeremy Lewin, subsecretario de Estado interino para Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa.
TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum no enviará petróleo a Cuba; serán alimentos e insumos los que reciban a más tardar el lunes
Lewin explicó que los productos básicos de víveres son kits de higiene y alimentos imperecederos (pasta, arroz, atún enlatado o frijoles).