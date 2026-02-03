Cuba niega negociaciones con Estados Unidos

/ 3 febrero 2026
    Cuba niega negociaciones con Estados Unidos
    Cuba niega negociaciones con Estados Unidos

Aunque se niegan negociaciones, el régimen cubano afirmó estar en contacto con Estados Unidos desde la intervención en Venezuela

El 3 de febrero se reportó que el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, negó que el gobierno de La Habana este en mesas de negociación con los Estados Unidos.

Carlos Fernández de Cossio afirmó, en una entrevista conducida por la agencia de noticias EFE, que ambos países están en comunicación desde la captura del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El viceministro señaló que no se ha diseñado una negociación bilateral, e indicó que sería un ‘error’ llamarle a la comunicación que se ha tenido con la administración de Trump.

Hemos intercambiado mensajes y el gobierno de Estados Unidos conoce perfectamente bien cuál es la posición de Cuba en disposición a sostener un diálogo y no lo ha rechazado’ comentó Carlos Fernández de Cossio.

Las declaraciones de Cossio hacen contraste con las publicaciones de Donald Trump sobre los presuntos acercamientos que han tenido ambas naciones para resolver el conflicto político.

No obstante, se destacó que Cuba ha delimitado las condiciones de negociación, afirmando que no permitirá reformas políticas ni económicas, influenciadas por los esfuerzos de negociación de los Estados Unidos. El viceministro aseguró que los acuerdos deberán respetar la soberanía del país.

Por igual, se negó, a diferencia de Venezuela, de liberar presos políticos.

Cuba tiene la razón legal y tiene la razón moral frente al asedio petrolero, y tiene la disposición a sentarse, a dialogar con Estados Unidos. Y lo conoce el gobierno de Estados Unidos. Se lo hemos dicho directamente, lo hemos dicho públicamente’ aseveró el viceministro de Cuba.

