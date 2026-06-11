Adopta OIT convenio para trabajadores de plataforma

CDMX.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó un convenio relativo a trabajadores de plataformas, en el cual se establecen los derechos laborales de conductores y repartidores a nivel global. En el convenio, se especifica que los trabajadores por aplicación deben gozar de una remuneración que no sea inferior al salario mínimo, además de que deben tener seguridad social.

Asimismo, obliga a las plataformas digitales a ser claras con respecto a la remuneración, pago y toda deducción que se aplique a estos trabajadores. Los países que ratifiquen el convenio deben exigir a las plataformas que transparenten el uso de sistemas automatizados, basados en algoritmos o en métodos similares, con fines de seguimiento o evaluación del trabajo o de generación de decisiones relativas al trabajo. QUE ACLAREN MEDIDAS Además de que aclaren en qué medida el uso de tales sistemas automatizados tiene un impacto en las condiciones de trabajo de los trabajadores de plataformas digitales o en el acceso al trabajo. “Todo miembro adoptará medidas apropiadas para asegurarse de que los sistemas automatizados sean utilizados de manera responsable por las plataformas digitales”, advierte el artículo 14 del convenio.

Según el convenio de la OIT, los países tendrán que adoptar medidas para asegurarse de que los trabajadores de plataformas digitales tengan acceso a una protección en materia de seguridad social en condiciones que no sean menos favorables que las que se aplican a otros trabajadores. La Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y Reparto (UNTA) señaló que la aprobación de este instrumento es el resultado de dos años de intensas negociaciones tripartitas entre gobiernos, empleadores y trabajadores, desarrolladas durante las Conferencias Internacionales del Trabajo de 2025 y 2026. HUBO DIFERENCIAS Añadió que las discusiones estuvieron marcadas por profundas diferencias en temas fundamentales como la clasificación laboral, la remuneración, la protección social, la transparencia algorítmica y la libertad sindical. “El año pasado, la Conferencia Internacional del Trabajo acordó que la regulación internacional para el trabajo en plataformas digitales estaría integrada por un Convenio suplementado por una Recomendación. Sin embargo, debido a la complejidad de las negociaciones y al tiempo disponible para concluir los trabajos de esta 114 Conferencia Internacional del Trabajo, únicamente fue posible finalizar y adoptar el texto del Convenio”, dijo la UNTA.

Por ello, dijo, la negociación de la Recomendación deberá ser retomada en futuras Conferencias Internacionales del Trabajo, con el objetivo de complementar y desarrollar aspectos específicos que no pudieron ser concluidos durante esta ronda de negociaciones.

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