Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez

Internacional
/ 3 noviembre 2025
    Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez
    Perú anunció que ha decidido romper relaciones diplomáticas con México, tras informar que la ex primera ministra peruana Betssy Chávez ”está siendo asilada en la residencia de la embajada”. FOTO: ARCHIVO

El ministro peruano de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, explicó que esta decisión se ha tomado “frente a acto inamistoso”

El Gobierno de Perú anunció este lunes que ha decidido romper relaciones diplomáticas con México, tras informar que la ex primera ministra peruana Betssy Chávez ”está siendo asilada en la residencia de la embajada” mexicana en Lima.

“El Gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México”, informó en una rueda de prensa el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

De Zela explicó que esta decisión se ha tomado “frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú”.

“Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú”, aseguró el canciller.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Un total desconocimiento’: Perú protesta contra declaraciones de Claudia Sheinbaum en apoyo a Pedro Castillo

EL DETONANTE

En diciembre de 2022, Perú expulsó al embajador de México, luego de que se concediera asilo a la familia de Pedro Castillo, quien está acusado por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación grave de la tranquilidad pública en agravio del Estado tras su fallido autogolpe.

Además, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nunca reconoció a Dina Boluarte como presidenta de esa nación al argumentar que no reconocería gobiernos que llegan al poder por medios anticonstitucionales.

De Zela cuestionó la postura del gobierno mexicano tras los hechos de diciembre de 2022, al indicar que “pretendió construir una realidad paralela frente a los acontecimientos” ocurridos y “difundió una versión tendenciosa e ideologizada”.

Subrayó que México “ha tratado de convertir a los autores del intento de golpe de Estado en víctimas, cuando la realidad demuestra que lo que los peruanos vivimos y queremos seguir viviendo es en democracia, tal como lo reconocen todos los países del mundo con la única y solitaria excepción de México”.

TE PUEDE INTERESAR: México pospone hasta el 6 de mayo entrada en vigor de visa para ciudadanos de Perú

ACUSACIONES A CHÁVEZ

Betssy Chávez está siendo procesada por la Justicia de Perú por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado que dio el 7 de diciembre de 2022 el entonces presidente Pedro Castillo, de quien era primera ministra.

Chávez fue liberada a inicios de septiembre pasado mientras se encontraba en una clínica de Lima, en la que fue internada por presentar signos de deshidratación tras la huelga de hambre que mantuvo durante 12 días en la prisión en la que estuvo detenida desde junio de 2023.

El Tribunal Constitucional (TC) había ordenado poco antes su excarcelación inmediata al determinar que había sido víctima de una detención arbitraria cuando la Fiscalía no solicitó a tiempo la ampliación de su prisión preventiva.

Tanto la actual presidente de México, Claudia Sheinbaum, como su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, han exigido en varias oportunidades la libertad de Castillo al considerar que fue este quien en realidad sufrió un golpe de Estado que atribuyen a los grupos de poder peruanos que dominan el Congreso.

(Con información de EFE)

