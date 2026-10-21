México-Toluca cumple 25 horas cerrada por bloqueo; conductores y madres pelean

Más de 25 horas detenida registra la carretera México-Toluca a la altura de Plazas Outlet Lerma, donde la desesperación desató un enfrentamiento a golpes entre automovilistas varados y familiares de personas desaparecidas que mantienen el cierre vial.

El conflicto violento inició cuando varios conductores descendieron de sus automóviles e intentaron quitar por la fuerza los objetos que tapan el camino. Esta acción provocó jaloneos, empujones, insultos y agresiones físicas sobre la autopista entre los choferes molestos y las mujeres manifestantes.

¿POR QUÉ PROTESTAN LAS MADRES BUSCADORAS?

Las integrantes del colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia y familiares de personas desaparecidas cerraron los carriles que van con dirección a la Ciudad de México para exigir respuestas sobre las investigaciones de sus seres queridos.

Las mujeres señalan que hay más de 20 casos de personas desaparecidas que están completamente frenados sin que las autoridades busquen a sus familiares. Por esta razón, aseguran que no van a quitar los bloqueos de la pista hasta que les entreguen avances verdaderos y compromisos por escrito.

RECHAZAN HABLAR CON INTERMEDIARIOS

Las manifestantes rechazaron la propuesta de las autoridades para sentarse en una mesa de diálogo y abrir la carretera. El grupo de mujeres dejó claro en un mensaje que no quieren reuniones con funcionarios menores ni representantes que solo hacen perder el tiempo y que sólo sirven para disuadir las manifestaciones.

El colectivo exige la presencia directa en el lugar del bloqueo del fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes, o de la gobernadora. Mencionaron que solo van a liberar el paso del tráfico cuando una autoridad con poder de decisión se presente a firmar los acuerdos en el sitio de la protesta.