México-Toluca cumple 25 horas cerrada por bloqueo; conductores y madres pelean

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    México-Toluca cumple 25 horas cerrada por bloqueo; conductores y madres pelean
    LERMA, ESTADO DE MÉXICO, 20OCTUBRE2026.- Automovilistas y motociclistas varados en el bloqueo de la carretera México-Toluca tuvieron confrontaciones con familiares de personas desaparecidas, quienes mantienen cerrada la vialidad en ambos sentidos. Después de casi seis horas, se abrió la circulación con dirección a Toluca, mientras que el sentido hacia la Ciudad de México continuaba cerrado. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM Crisanta Espinosa Aguilar

Crece la tensión a la altura de Lerma tras registrarse agresiones físicas. Las manifestantes rechazan mesas de diálogo y exigen la presencia del fiscal.

Más de 25 horas detenida registra la carretera México-Toluca a la altura de Plazas Outlet Lerma, donde la desesperación desató un enfrentamiento a golpes entre automovilistas varados y familiares de personas desaparecidas que mantienen el cierre vial.

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El conflicto violento inició cuando varios conductores descendieron de sus automóviles e intentaron quitar por la fuerza los objetos que tapan el camino. Esta acción provocó jaloneos, empujones, insultos y agresiones físicas sobre la autopista entre los choferes molestos y las mujeres manifestantes.

¿POR QUÉ PROTESTAN LAS MADRES BUSCADORAS?

Las integrantes del colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia y familiares de personas desaparecidas cerraron los carriles que van con dirección a la Ciudad de México para exigir respuestas sobre las investigaciones de sus seres queridos.

Las mujeres señalan que hay más de 20 casos de personas desaparecidas que están completamente frenados sin que las autoridades busquen a sus familiares. Por esta razón, aseguran que no van a quitar los bloqueos de la pista hasta que les entreguen avances verdaderos y compromisos por escrito.

RECHAZAN HABLAR CON INTERMEDIARIOS

Las manifestantes rechazaron la propuesta de las autoridades para sentarse en una mesa de diálogo y abrir la carretera. El grupo de mujeres dejó claro en un mensaje que no quieren reuniones con funcionarios menores ni representantes que solo hacen perder el tiempo y que sólo sirven para disuadir las manifestaciones.

El colectivo exige la presencia directa en el lugar del bloqueo del fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes, o de la gobernadora. Mencionaron que solo van a liberar el paso del tráfico cuando una autoridad con poder de decisión se presente a firmar los acuerdos en el sitio de la protesta.

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FILAS DE TRÁFICO DE KILÓMETROS Y VIAS ALTERNAS

El cierre total del camino ha formado filas de autos y camiones de carga que miden varios kilómetros de largo. Muchos de los choferes llevan más de 12 horas atrapados en el tráfico sin comida, sin agua y sin poder avanzar hacia su trabajo o sus casas.

En la zona se encuentran elementos de la policía del estado y agentes de la Guardia Nacional para cuidar la seguridad y evitar que la gente vuelva a pelearse a golpes. Las autoridades recomiendan no acercarse a la zona de Lerma y usar caminos distintos como la autopista Toluca-Naucalpan o la vía del Libramiento Bicentenario.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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