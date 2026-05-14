Mientras decían que no había apagones, Marina del Pilar se queda sin luz en plena conferencia (Video)

El momento rápidamente comenzó a circular en redes sociales debido a la ironía de la situación. Mientras el director de la Comisión Estatal de Energía, Joaquín Gutiérrez Ley, explicaba ante medios las diferencias entre un apagón y una interrupción temporal, las luces del recinto se apagaron de manera repentina.

Lo que pretendía ser una conferencia para defender la infraestructura eléctrica en Baja California terminó convirtiéndose en un episodio incómodo para el gobierno estatal. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda sufrió un apagón en plena rueda de prensa realizada en Mexicali, justo cuando funcionarios aseguraban que en la entidad no existen apagones, sino simples “interrupciones breves”.

La reacción de asistentes y periodistas no se hizo esperar. Entre rechiflas y comentarios de incredulidad, la conferencia quedó suspendida durante varios minutos, dejando expuesta la tensión que existe en Mexicali por las constantes fallas eléctricas registradas en medio de las altas temperaturas.

“Yo sí quisiera comentar, definir un poquito, ¿no? Se habla de apagón. Un apagón es un colapso más grande. La interrupción normalmente son periodos cortos”, explicó el funcionario antes de que el suministro eléctrico fallara en el recinto oficial.

Durante la conferencia, Joaquín Gutiérrez Ley insistió en que el problema energético en Baja California ha sido malinterpretado por la ciudadanía. Según sus declaraciones, la mayoría de las afectaciones eléctricas son de corta duración y se deben principalmente a actos vandálicos o accidentes.

El director de la Comisión Estatal de Energía también defendió la inversión realizada por la administración estatal, asegurando que se han destinado más de 75 millones de pesos a proyectos de generación y transmisión eléctrica en Baja California.

Sin embargo, el corte de energía terminó opacando el mensaje institucional. La propia gobernadora intentó continuar con su participación, pero el apagón obligó a detener la presentación semanal.

CFE EXPLICA LAS CAUSAS DEL CORTE

Tras el incidente, la Comisión Federal de Electricidad informó que la falla afectó tanto al Palacio de Gobierno Estatal como al Palacio Municipal de Mexicali.

De acuerdo con el reporte oficial, el problema se originó por la caída de una rama sobre el tendido eléctrico, situación que provocó la salida de operación de dos circuitos importantes en la zona.

La CFE detalló que uno de los circuitos fue restablecido alrededor de las 12:48 horas, mientras que el servicio total regresó a las 13:27 horas, luego de aproximadamente 51 minutos sin energía eléctrica.

El incidente volvió a poner sobre la mesa la fragilidad del sistema eléctrico en la capital bajacaliforniana, especialmente durante la temporada de calor extremo.

MEXICALI ENFRENTA CALOR EXTREMO Y SOBRECARGA ELÉCTRICA

Mexicali es reconocida como una de las ciudades más calurosas de México. Durante la temporada de verano y canícula, las temperaturas pueden superar los 47 grados centígrados, lo que incrementa de manera considerable el uso de aparatos de aire acondicionado y sistemas de refrigeración.

Esa alta demanda eléctrica suele generar presión sobre transformadores, subestaciones y líneas de distribución. En distintos veranos, habitantes de Mexicali y del valle han denunciado apagones constantes, algunos de ellos por varias horas.

De acuerdo con reportes locales, entre las causas más frecuentes se encuentran transformadores sobrecalentados, vandalismo, robo de cableado, caída de postes y falta de mantenimiento preventivo.

La presidenta de CANACINTRA Mexicali, María Teresa Babún Villarreal, advirtió que la infraestructura actual ya resulta insuficiente para cubrir la demanda energética de la ciudad. Incluso señaló que la sustitución de seis mil postes representa apenas una parte de las necesidades reales del sistema eléctrico local.