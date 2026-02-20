$!Mientras dormía, a mujer le cae parte del techo de su vivienda, en NL

Mientras se encontraba dormida, una mujer resultó lesionada cuando parte del techo de su habitación se desprendió, en Nuevo León.

Los hechos se registraron la madrugada de este viernes en una vivienda ubicada en Camino a San Martín y Solidaridad en la colonia Tierra y Libertad, en el ayuntamiento de Monterrey.

TE PUEDE INTERESAR: Movilización policiaca por amenaza de balaceras en prepas de la UANL

Elementos de Protección Civil de Nuevo León se trasladaron al lugar de los sucesos e informaron que se confirmó el desprendimiento de una loza de 6 por 3 metros, la cual cayó sobre la afectada.