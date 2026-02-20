Mientras dormía, a mujer le cae parte del techo de su vivienda, en NL

México
/ 20 febrero 2026
    Mientras dormía, a mujer le cae parte del techo de su vivienda, en NL
    La lesionada fue llevada a la Clínica 21 del IMSS tras el colapso de parte del techo; Protección Civil de Monterrey atendió el incidente. Cortesía

Protección Civil de Nuevo León confirmó el desprendimiento de una loza que cayó sobre una joven dormida; fue trasladada a recibir atención médica.

Mientras se encontraba dormida, una mujer resultó lesionada cuando parte del techo de su habitación se desprendió, en Nuevo León.

Los hechos se registraron la madrugada de este viernes en una vivienda ubicada en Camino a San Martín y Solidaridad en la colonia Tierra y Libertad, en el ayuntamiento de Monterrey.

TE PUEDE INTERESAR: Movilización policiaca por amenaza de balaceras en prepas de la UANL

Elementos de Protección Civil de Nuevo León se trasladaron al lugar de los sucesos e informaron que se confirmó el desprendimiento de una loza de 6 por 3 metros, la cual cayó sobre la afectada.

La herida fue identificada como Rosario Nohemí Chávez Muñoz, de 24 años, quien fue trasladada para su atención médica a la Clínica 21 del IMSS.

En el sitio no resultaron personas lesionadas y en el lugar se hizo cargo de los hechos personal de Protección Civil de Monterrey.

Accidentes

