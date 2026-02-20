¡Cuidado!... Estas son las señales de que podrías tener una enfermedad autoinmune

Las enfermedades autoinmunes son trastornos en los que el sistema inmunológico ataca por error al propio cuerpo, generando inflamación y daño en órganos o tejidos. Aunque existen más de 80 tipos distintos, muchas comparten señales iniciales que suelen confundirse con estrés, cansancio o problemas pasajeros.

Especialistas en salud advierten que identificar síntomas tempranos puede ayudar a recibir atención médica oportuna y evitar complicaciones. Según la Organización Mundial de la Salud, millones de personas viven con estos padecimientos en el mundo, algunos sin diagnóstico durante años.

La dificultad radica en que los síntomas pueden aparecer y desaparecer, lo que retrasa la detección. Sin embargo, hay señales que no deberían ignorarse.

FATIGA EXTREMA Y DOLOR CORPORAL CONSTANTE

Una de las manifestaciones más comunes es la fatiga persistente, un cansancio que no mejora con descanso y que puede interferir con actividades cotidianas. No se trata de agotamiento ocasional, sino de una sensación constante de falta de energía.

A esto se suma el dolor muscular o articular, que puede presentarse sin causa aparente o después de periodos de reposo. Algunas personas describen rigidez matutina o molestias que cambian de lugar en el cuerpo.

Expertos señalan que “cuando el dolor y el cansancio se vuelven parte de la rutina diaria, es importante investigar la causa”.

INFLAMACIÓN, FIEBRE Y CAMBIOS EN LA PIEL

La inflamación es otra señal frecuente. Puede manifestarse como hinchazón en articulaciones, manos o pies, así como sensación de calor en ciertas zonas del cuerpo. En algunos casos aparece fiebre leve recurrente sin infección evidente.

También pueden presentarse alteraciones en la piel, como erupciones, manchas, resequedad extrema o sensibilidad al sol. Estos cambios suelen ser indicadores de procesos inflamatorios internos.

Otros síntomas relacionados incluyen caída de cabello o cambios en uñas, lo que refleja desequilibrios inmunológicos.

PROBLEMAS DIGESTIVOS Y HORMONALES

Las enfermedades autoinmunes también pueden afectar el sistema digestivo y hormonal. Algunas personas experimentan dolor abdominal, diarrea frecuente, intolerancias alimentarias o pérdida de peso inexplicable.

En el caso hormonal, pueden aparecer alteraciones tiroideas que generan:

• Cambios bruscos de peso

• Sensación de frío o calor excesivo

• Ansiedad o depresión

• Problemas de concentración

Estos síntomas suelen confundirse con estrés o trastornos emocionales, retrasando el diagnóstico médico.

CUÁNDO ACUDIR AL MÉDICO

Los especialistas recomiendan consultar a un profesional de la salud cuando los síntomas son persistentes, progresivos o afectan la calidad de vida. Un diagnóstico temprano puede mejorar el pronóstico y reducir complicaciones.

Las principales señales de alerta incluyen:

• Fatiga extrema constante

• Dolor articular o muscular recurrente

• Inflamación sin causa aparente

• Problemas digestivos crónicos

• Cambios en piel o cabello

El tratamiento varía según el tipo de enfermedad, pero suele incluir medicamentos para controlar la respuesta inmunológica y reducir inflamación.

DATOS CURIOSOS

• Las mujeres presentan enfermedades autoinmunes con mayor frecuencia que los hombres.

• El estrés prolongado puede influir en la aparición o empeoramiento de síntomas.

• Algunas enfermedades autoinmunes tienen componente genético.

En términos generales, escuchar al cuerpo es clave. Síntomas persistentes no deben normalizarse, especialmente cuando afectan la energía, el dolor o el bienestar diario.