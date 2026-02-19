¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de Zelda Sinfónico y la Orquesta Metropolitana, danza contemporánea y hasta talleres de cerámica

Si aún no sabes qué hacer este fin de semana en Saltillo, como cada jueves aquí en VANGUARDIA te tenemos cubierto, con algunas recomendaciones de eventos imperdibles para disfrutar, salir y conocer. Zelda Sinfónico Este sábado 21 de febrero en punto de las 18.00 horas en el Teatro de la Ciudad, podrás regresar a Hyrule de la mano del espectáculo Zelda Symphonic Experience, que presentará con orquesta algunos de los temas musicales más populares de la saga “The legend of Zelda”.

Los boletos están disponibles en Newticket desde 600 hasta 800 pesos. Danza contemporánea en el García Carillo La Compañía El Cuartel Danza Contemporánea y la Asociación Cultural Rodas A.C. estrenarán este fin de semana la obra de danza “Devorar nuestros días”, creada por Vanessa Dávila y Luis Javier Alvarado. Se trata de un programa de solos que abordan “la experiencia de despertar, un día más, en este mundo, de abrir los ojos, sentir desperezarse el cuerpo, y de inmediato hacer el recuento de las últimas vivencias”.

La obra se presentará los jueves 19 y 26, viernes 20 y 27 y sábados 21 y 28 de febrero, en punto de las 8 de la noche en el Teatro García Carrillo. El costo general es de 100 pesos. La Metropolitana de Saltillo inicia temporada Con el concierto “Latidos de Italia” la Orquesta Metropolitana de Saltillo retoma sus presentaciones en el Museo de las Aves de México este viernes 20 de febrero en punto de las 20:15 horas.

El programa está integrado por el Concierto grosso núm. 6, de Alessandro Scarlatti, el Adagio de Tomaso Albinoni, el Concierto per archi de Nino Rota y el Cuarteto en Mi mayor de Verdi. Los boletos están a la venta en Boletrix. Rock en Beer Therapy Este fin de semana también habrás varios conciertos tributos en el bar Beer Therapy. El primero será viernes 20 a las 22:15 horas con la banda June, que interpretará temas Avril Lavigne, Shakira, Belanova y más, mientras que el sábado 21, a la misma hora, habrá un tributo a Mago de Oz a cargo de la banda De Oz. El cover está en 150 pesos y la presenta en 2 por 200 pesos.