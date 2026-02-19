Julián Araujo, el único mexicano que jugó en Europa League

La jornada de Playoffs de Ida de la UEFA Europa League y Conference League 2025-26 fue complicada para los futbolistas mexicanos que compiten en el viejo continente.

El único que pudo jugar fue Julián Araujo, mientras que otros como Mateo Chávez quedaron fuera de actividad por motivos ajenos al campo de juego o por decisiones técnico-tácticas.

Julián Araujo y el Celtic no lograron resultado positivo

Julián Araujo fue el único mexicano que vio actividad este jueves en Europa. El lateral derecho salió como titular con Celtic en el Playoff de Ida de la UEFA Europa League ante el Stuttgart de Alemania.

Disputó los 90 minutos y buscó aportar defensivamente, pero su equipo cayó 1-4 en Celtic Park y complicó su pase a la siguiente ronda del torneo continental.

Jorge Sánchez y Fenerbahçe también sufren derrota

En el PAOK de Grecia, Jorge Sánchez no tuvo actividad y su equipo perdió 1-2 ante Celta de Vigo en el encuentro de la Europa League, lo que deja al conjunto griego con desventaja en el global de la serie.

Por su parte, Edson Álvarez, elemento del Fenerbahçe, tampoco jugó por estar lesionado y su equipo fue derrotado 0-3 por Nottingham Forest en otra llave del mismo torneo continental.