Julián Araujo, el único mexicano que jugó en Europa League

/ 19 febrero 2026
    Julián Araujo, el único mexicano que jugó en Europa League
    Julián Araujo disputó los 90 minutos con el Celtic en la Europa League, mientras que Mateo Chávez no tuvo actividad con el AZ Alkmaar por suspensión. FOTO: AP

Celtic cayó en la Ida de los Playoffs, en una jornada negativa para los clubes con presencia mexicana en torneos del Viejo Continente

La jornada de Playoffs de Ida de la UEFA Europa League y Conference League 2025-26 fue complicada para los futbolistas mexicanos que compiten en el viejo continente.

El único que pudo jugar fue Julián Araujo, mientras que otros como Mateo Chávez quedaron fuera de actividad por motivos ajenos al campo de juego o por decisiones técnico-tácticas.

Julián Araujo y el Celtic no lograron resultado positivo

Julián Araujo fue el único mexicano que vio actividad este jueves en Europa. El lateral derecho salió como titular con Celtic en el Playoff de Ida de la UEFA Europa League ante el Stuttgart de Alemania.

TE PUEDE INTERESAR: Checo Pérez firma el mejor tiempo histórico de Cadillac en los test de Bahréin 2026

Disputó los 90 minutos y buscó aportar defensivamente, pero su equipo cayó 1-4 en Celtic Park y complicó su pase a la siguiente ronda del torneo continental.

Jorge Sánchez y Fenerbahçe también sufren derrota

En el PAOK de Grecia, Jorge Sánchez no tuvo actividad y su equipo perdió 1-2 ante Celta de Vigo en el encuentro de la Europa League, lo que deja al conjunto griego con desventaja en el global de la serie.

Por su parte, Edson Álvarez, elemento del Fenerbahçe, tampoco jugó por estar lesionado y su equipo fue derrotado 0-3 por Nottingham Forest en otra llave del mismo torneo continental.

Mateo Chávez suspendido y sin actividad

Uno de los protagonistas más esperados, Mateo Chávez, no pudo ser tomado en cuenta por AZ Alkmaar en la Conference League ante el FC Noah, ya que se encontraba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, y su equipo terminó por caer 0-1, comprometiendo seriamente sus opciones de avanzar.

La fecha dejó a prácticamente todos los mexicanos sin protagonismo directo en el terreno de juego, salvo Araujo.

Las derrotas sufridas por Celtic, PAOK, Fenerbahçe y AZ Alkmaar complican sus aspiraciones en sus respectivas competiciones europeas y reflejan una jornada poco fructífera para los aztecas en el fútbol internacional de clubes.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

