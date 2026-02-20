¿16 o 20 de marzo?... qué día será festivo oficial en México por el natalicio de Benito Juárez, según la Ley Federal del Trabajo

El tercer mes del año suele despertar el interés de trabajadores y estudiantes por una razón clara: los días de descanso obligatorio. Para 2026, el calendario laboral en México contempla un solo feriado oficial en marzo, relacionado con el natalicio de Benito Juárez, una de las figuras históricas más relevantes del país.

Aunque muchas personas asocian la conmemoración con el 21 de marzo, la legislación mexicana establece que el descanso se recorra al lunes más cercano. Por ello, el día festivo oficial será el lunes 16 de marzo de 2026, lo que generará el segundo fin de semana largo del año.

Este ajuste no es casual. La normativa laboral busca facilitar la organización productiva y promover el turismo interno, permitiendo que trabajadores puedan planear viajes cortos o actividades familiares.

POR QUÉ EL FERIADO NO ES EL 20 O 21 DE MARZO

El aniversario del nacimiento de Juárez se mantiene históricamente el 21 de marzo, pero la Ley Federal del Trabajo indica que ciertas conmemoraciones deben trasladarse al lunes correspondiente para crear periodos de descanso continuos por lo que el día 20 que es viernes más cercano al día oficial queda descartado. Esta medida se aplica desde hace años en el país.

En 2026, el lunes más cercano es el 16, por lo que esa jornada se suspenderán labores en la mayoría de empresas, instituciones educativas y dependencias públicas. El 21 quedará como una fecha conmemorativa, pero sin implicaciones laborales obligatorias.

Especialistas laborales recuerdan que este tipo de ajustes permite mayor estabilidad operativa en sectores productivos. Como señalan expertos: “El objetivo es equilibrar el derecho al descanso con la continuidad económica”.

CUÁNTO DEBEN PAGARTE SI TRABAJAS ESE DÍA

Cuando un trabajador presta servicios durante un día de descanso obligatorio, la ley establece una compensación especial. No se trata solo del salario normal, sino de un pago adicional obligatorio.

Las personas que laboren el 16 de marzo tienen derecho a recibir:

• Su salario diario normal

• Más el doble adicional por trabajar en día festivo

• Total equivalente a triple salario diario

Si el feriado coincidiera con domingo —lo cual no ocurrirá en 2026— también se sumaría la prima dominical correspondiente.

OTRAS FECHAS IMPORTANTES DE MARZO

El mes incluye otras conmemoraciones relevantes que suelen generar actividades sociales o culturales, pero que no implican suspensión laboral obligatoria:

• 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer.

• 21 de marzo: Inicio de la primavera y natalicio de Benito Juárez.

• Efemérides académicas y profesionales diversas.

Estas jornadas pueden influir en eventos escolares o institucionales, pero no generan pago extra ni descanso oficial.

DATOS CURIOSOS

• Benito Juárez es conocido como el “Benemérito de las Américas”.

• Fue el primer presidente indígena de México.

• La frase “Entre los individuos, como entre las naciones...” es una de las más citadas en la política mexicana.

En términos prácticos, marzo 2026 tendrá un solo descanso obligatorio, pero suficiente para que millones de personas puedan desconectarse de la rutina laboral por unos días.