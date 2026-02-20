$!Movilización policiaca por amenaza de balaceras en prepas de la UANL

Una intensa movilización policiaca se registra en tres preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) por amenazas de balaceras.

Los hechos se registran este lunes en las prepas 2, 9 y 15, ubicadas en el ayuntamiento de Monterrey.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a adolescente de 14 años por feminicidio de su novia de 15, en Nuevo León