Movilización policiaca por amenaza de balaceras en prepas de la UANL
/ 20 febrero 2026
La Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey confirmó despliegue en prepas 2, 9 y 15 tras amenazas en redes; clases continúan con normalidad
Una intensa movilización policiaca se registra en tres preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) por amenazas de balaceras.
Los hechos se registran este lunes en las prepas 2, 9 y 15, ubicadas en el ayuntamiento de Monterrey.
La Secretaría de Seguridad Pública del municipio confirmó la movilización policial derivada de amenazas en redes sociales que advertían de balaceras en esas instituciones educativas, este viernes.
Al momento no se reportan novedades y las clases se han registran con normalidad, pero sí hay presencia de uniformados.