Lalo España recomienda el Museo del Desierto en Saltillo y lo llama ‘mágico lugar’

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 20 febrero 2026
    Lalo España recomienda el Museo del Desierto en Saltillo y lo llama ‘mágico lugar’
    El comediante compartió su recorrido por las distintas salas del Museo del Desierto. FOTO: EDUARDO ESPAÑA

En su visita a la capital coahuilense por la celebración de sus 34 años de carrera, Lalo España recorrió el MUDE y lo recomendó en redes sociales destacando el orgullo que representa para Coahuila

El actor Lalo España no solo celebró en Saltillo sus 34 años de trayectoria artística; también se dio tiempo para disfrutar y compartir uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad: el Museo del Desierto.

A través de sus redes sociales, el intérprete de “Germán” y “Doña Margara Francisca” publicó una serie de fotografías tomadas durante su recorrido por el recinto y acompañó las imágenes con un mensaje claro y entusiasta: “Sumamente recomendable visitar el #MuseoDelDesierto en Saltillo Coahuila. Deben sentirse muy orgullosos de contar con este mágico lugar”.

En las postales se observa al actor recorriendo las distintas salas del museo, posando junto a los impresionantes esqueletos de dinosaurios, mamuts y otras especies prehistóricas que forman parte de la colección permanente. También se le puede ver interactuando con exhibiciones que recrean escenarios del desierto, uno de los ecosistemas más representativos del norte del país.

TE PUEDE INTERESAR: ¡‘El Desaire’ se proyectará en Saltillo! Formará parte de la Muestra Intergaláctica en Cinépolis

El Museo del Desierto, inaugurado en 1999, se ha consolidado como uno de los complejos de divulgación científica más importantes de México. Su propuesta combina paleontología, biología, geología y conservación ambiental en un espacio interactivo que atrae tanto a turistas como a visitantes locales. Para muchos saltillenses, es un orgullo identitario; para quienes llegan de fuera, una experiencia inesperada.

La visita de Lalo España ocurre en el marco de su paso por la capital coahuilense, donde celebró más de tres décadas de carrera artística, presentándose en el recinto AS Comedy.

“Nos vemos hoy en el #ASComedyBar”, escribió el comediante en Facebook sobre la velada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Comedia
museos

Localizaciones


Saltillo

Adriana Armendáriz

Adriana Armendáriz

Coordinadora de Soft News en VANGUARDIA MX en las secciones de Artes, Extremo, Vmás, Vida y las revistas Saltillo360 y Círculo de Oro. Periodista con experiencia en el ámbito deportivo, periodismo de investigación, tendencias y estrategias digitales en redes sociales.

Selección de los editores
Suma de cruces y pesos

Suma de cruces y pesos
true

Los 34 marineros al servicio de los Farías Laguna
El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público tras ser identificado por la víctima, quien denunció que ya había sufrido otro abuso previo por el mismo sujeto.

Detienen a sujeto por realizar tocamientos a mujer en parada del Ecovía, en Monterrey
El actor estadounidense Eric Dane, reconocido por participar en la serie televisiva “Grey’s Anatomy”, murió este jueves a los 53 años.

Eric Dane, actor de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’, muere a los 53 años de edad
El programa impulsado por el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo mantiene módulos abiertos para registrar a personas adultas mayores en la Secretaría de Bienestar.

Pensiones Bienestar 2026: horarios, requisitos y calendario para registrarse del 16 al 22 de febrero
Los embutidos como salchicha, jamón y chorizo son alimentos comunes en la dieta diaria, pero especialistas advierten sobre sus posibles efectos negativos en la salud cuando se consumen con frecuencia.

¿Comes Salchicha, Jamón o Chorizo?... estos son los efectos negativos de los embutidos en tu cuerpo
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó los nuevos lineamientos para la venta de boletos de eventos masivos, incluidos los conciertos, con los que la boletera debe regular la información y publicidad.

Ticketmaster cumplirá lineamientos anunciados por Profeco en la venta de boletos para conciertos
Cristiano Ronaldo encabezaría la convocatoria de Portugal para enfrentar a México en el Estadio Banorte durante la Fecha FIFA previa al Mundial 2026.

Portugal tendrá a Cristiano Ronaldo y todas sus figuras para amistoso ante México en el Estadio Banorte