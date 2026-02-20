Lalo España recomienda el Museo del Desierto en Saltillo y lo llama ‘mágico lugar’

El actor Lalo España no solo celebró en Saltillo sus 34 años de trayectoria artística; también se dio tiempo para disfrutar y compartir uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad: el Museo del Desierto.

A través de sus redes sociales, el intérprete de “Germán” y “Doña Margara Francisca” publicó una serie de fotografías tomadas durante su recorrido por el recinto y acompañó las imágenes con un mensaje claro y entusiasta: “Sumamente recomendable visitar el #MuseoDelDesierto en Saltillo Coahuila. Deben sentirse muy orgullosos de contar con este mágico lugar”.

En las postales se observa al actor recorriendo las distintas salas del museo, posando junto a los impresionantes esqueletos de dinosaurios, mamuts y otras especies prehistóricas que forman parte de la colección permanente. También se le puede ver interactuando con exhibiciones que recrean escenarios del desierto, uno de los ecosistemas más representativos del norte del país.

