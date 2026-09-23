$!Miguel Sánchez Altamirano: ¿quién es el alcalde de Juchitán detenido por extorsión?

Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fue detenido este miércoles durante un operativo de autoridades federales y estatales, en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el edil fue detenido junto con Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”. De acuerdo con la información oficial difundida por García Harfuch, las investigaciones relacionan a ambos con una estructura criminal dedicada presuntamente a la extorsión y el cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, además de presuntos esquemas de protección que habrían facilitado la operación de grupos delictivos en la región.

¿QUIÉN ES MIGUEL SÁNCHEZ ALTAMIRANO, ALCALDE DE JUCHITÁN? Miguel Sánchez Altamirano, conocido popularmente como “Quetu”, es originario de Juchitán de Zaragoza y realizó sus estudios profesionales en la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). Su acercamiento a la actividad política y social de Juchitán comenzó desde su infancia, cuando acompañaba a su padre, también llamado Miguel Sánchez, en movilizaciones de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo. Posteriormente, desarrolló actividades de gestión comunitaria y participación social en la región del Istmo de Tehuantepec, particularmente desde la Séptima Sección de Juchitán. SÁNCHEZ ALTAMIRANO GOBERNÓ JUCHITÁN DESDE 2022 Sánchez Altamirano llegó por primera vez a la presidencia municipal de Juchitán para el periodo 2022-2024. Al concluir ese mandato buscó la reelección con el respaldo de Morena y obtuvo un segundo periodo para gobernar el municipio de 2025 a 2027. Tomó protesta en enero de 2025 y en ese momento señaló que su administración daría continuidad a los proyectos iniciados durante su primera gestión. Durante su primer periodo, el entonces alcalde afirmó que su gobierno había concretado más de 300 obras públicas en el municipio y sus agencias. También planteó mantener un esquema de gobierno de puertas abiertas y continuar con acciones relacionadas con seguridad. En junio de 2026 participó en la tercera etapa del Plan Juchitán por la Paz, la Justicia y el Bienestar, estrategia impulsada por el Gobierno de Oaxaca para atender la problemática de seguridad en el municipio.

YA EXISTÍA UNA DENUNCIA PREVIA CONTRA EL ALCALDE DE HUCHITÁN, MIGUEL SÁNCHEZ ALTAMIRANO En agosto de 2025, Sánchez Altamirano fue denunciado penalmente después de un incidente ocurrido en un restaurante de Juchitán, en el que presuntamente amenazó a un ciudadano. La detención ocurrida este miércoles corresponde a una investigación distinta, relacionada con una orden de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. ¿DÓNDE Y CÓMO FUE DETENIDO MIGUEL SÁNCHEZ? La detención ocurrió durante la madrugada de este miércoles en Ciudad Ixtepec, municipio vecino de Juchitán, de acuerdo con reportes periodísticos. El operativo contó con la participación de elementos de la Secretaría de Marina y corporaciones federales y estatales. García Harfuch confirmó posteriormente que Sánchez Altamirano fue detenido junto con Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”. Ambos tenían órdenes de aprehensión vigentes por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. La información oficial no señala que el alcalde haya sido sentenciado por estos delitos. Las acusaciones forman parte de una investigación y deberán ser determinadas por las autoridades competentes mediante el procedimiento correspondiente. ¿DE QUÉ ACUSAN AL ALCALDE DE JUCHITÁN? Según la SSPC, las investigaciones desarrolladas por las autoridades identificaron una estructura criminal presuntamente relacionada con extorsión y cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio. García Harfuch también señaló que las indagatorias apuntan a la existencia de esquemas de protección que presuntamente habrían permitido la operación de grupos delictivos en la región. De manera paralela a las detenciones, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas relacionadas con la investigación. La SSPC indicó que las investigaciones continúan para desarticular la estructura criminal y sus redes de protección en la región.

¿QUÉ RELACIÓN SEÑALAN CON ‘LOS CROMO? La información proporcionada en el material de origen señala que Sánchez Altamirano estaría vinculado con “Los Cromo”, grupo al que identifica como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Oaxaca. Sin embargo, la información oficial difundida por García Harfuch al confirmar la detención no identificó por nombre a una organización criminal específica. El funcionario se refirió a una estructura dedicada presuntamente a diversos delitos y a esquemas de protección. Por ello, la presunta relación con “Los Cromo” forma parte de las señalamientos de la investigación y no de una sentencia judicial.

¿QUIÉN ES ‘LA PARCA’? Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, fue detenido en el mismo operativo que Sánchez Altamirano. De acuerdo con la información oficial, también contaba con una orden de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Las investigaciones lo relacionan con la misma estructura criminal que es indagada por presuntas actividades de extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y han señalado que continuarán las acciones operativas para ubicar a otros posibles involucrados.