Monreal llama a diputadas “heroínas” tras votar contra desafuero de Cuauhtémoc Blanco

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, denunció “guerra sucia” de la oposición por el apoyo que la mayoría de su grupo parlamentario le dio al proyecto de desechar la solicitud de desafuero en contra de Cuauhtémoc Blanco. En conferencia de prensa, calificó de “heroínas temporales” a todas las diputadas que votaron en contra. ‘Se aprovecha la coyuntura para atacar a Morena, atacar a la mayoría y algunas convertirse en heroínas temporales’, declaró.

TE PUEDE INTERESAR: Tras el voto a favor de Cuauhtémoc Blanco, se fractura Morena Monreal Ávila recordó que 22 diputadas de Morena rechazaron el proyecto pese a que antes, en la plenaria del grupo, aprobaron ir a favor. Señaló que, pese a que no se respetaron los acuerdos, ‘no tenemos ningún reclamo. Por la mañana tuvimos un debate que duró dos horas, la mayoría de las mujeres respaldó, se pronunció y cumplió con el acuerdo del grupo que había tomado esa decisión. Normalmente, consideramos como obligatorio las decisiones que ahí tomamos. A todas las que votaron en Morena diferenciado, nosotros no tenemos ningún reclamo’.

Monreal Ávila se solidarizó con las diputadas que votaron a favor, y que, dijo, están siendo “injustamente atacadas”. ‘Me solidarizo con todas las diputadas que votaron en favor del dictamen y que han sido injustamente atacadas en sus distritos y en sus estados, no me parece justo la guerra sucia que se ha desatado contra ellas por haber votado en favor del dictamen, que había sido un acuerdo del grupo parlamentario, así que es injusto que se les ataque, es grosero que se les difame por una decisión que tomaron en razón del acuerdo que tuvimos por la mañana’, aseveró. Finalmente, Ricardo Monreal adelantó que solicitó hacer público el expediente de la sección instructora, aunque no detalló si esto será autorizado. ‘Yo le pedí a la Comisión que pudiese llevar a la publicidad el expediente completo para que ustedes tengan acceso a él, yo soy maestro de la UNAM y les puedo decir que es un motivo de análisis al interior del grupo de alumnos de maestría que revisemos con seriedad con rigidez jurídica si tenían o no pruebas’, concluyó. El diputado Cuauhtémoc Blanco acudió esta mañana a la Fiscalía de Morelos para revisar su caso, y afirmó que su caso se basa en ‘una acusación infundada y construida sobre un delito fabricado’. A través de su cuenta de X, dijo que se mantendrá en su cargo como diputado federal, a pesar de que varios legisladores, incluso de Morena, le han pedido que pida licencia para enfrentar el caso.

‘Mantengo firme mi compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, confiando en que las autoridades actuarán con apego a derecho y que la verdad prevalecerá. Mientras tanto, continuaré desempeñando mis funciones como legislador, trabajando en favor de la ciudadanía y defendiendo los valores que siempre me han guiado’, escribió en la red social. De igual manera, señaló nuevamente al exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, como el responsable de señalarlo como presunto agresor sexual. TE PUEDE INTERESAR: Espíritu de cuerpo: el blindaje que Morena y aliados le dieron a Cuauhtémoc Blanco ‘Cabe destacar que esta denuncia se originó durante la gestión del exfiscal Uriel Carmona Gándara, quien ha sido señalado por prácticas irregulares. Reitero hoy fui a apersonarme para ejercer mi derecho de defensa y me comentó la agente del Ministerio Público, la misma que firmó la solicitud de mi desafuero, que no hay acto de molestia en mi contra’, dijo. PAN ACUSA QUE COMPARECENCIA VOLUNTARIA DE CUAUHTÉMOC BLANCO ES UNA FARSA El coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa Abimerhi, afirmó que la comparecencia del diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, ante la Fiscalía de Morelos, no es más que “una farsa”, “una simulación”, y “un bochornoso espectáculo”. En entrevista con medios de comunicación, el legislador Albiazul advirtió que “no se puede tapar el sol con un dedo”, y aseguró que lo que busca Blanco Bravo es cambiar “a toda costa” la opinión social en torno al caso.

‘Es muy sencillo querer tapar el sol con un dedo, están tratando de cambiar el guion a toda costa después del desastre, de la desaseada, de la cínica, de la desvergonzada sesión que vivimos esta semana. Se trata de una simulación, un mal espectáculo, un bochornoso espectáculo. Lo que están haciendo es tratar de lavarse la cara a como del lugar’, declaró. Lixa Abimerhi recordó que Cuauhtémoc Blanco acudió con fuero ante la Fiscalía de Morelos. ‘Todos sabemos que eso no procede ante un juez hasta que la Cámara de Diputados realice el procedimiento de forma adecuada. Yo no prejuzgo a nadie, lo que se tiene que hacer es abrir la carpeta y revisar qué hay ahí para ver si sí o si no hay elementos, que se escuche a las dos partes. Pero lo que pasó en esta Cámara es que solo se escuchó a una parte, por cierto, de manera ilegal por la puerta de atrás, sin que se le otorgara la palabra, queriendo tener el punto final como si no pasara nada’, agregó.

El coordinador panista aseveró que el “gravísimo” error de Morena de respaldar a un presunto agresor es una mancha que no se quitará nunca. ‘La vergüenza no se la quitan con tomar una foto a la fiscalía, yo creo que hicieron una herida profunda al sistema de justicia mexicano. Es la primera vez que al menos a mí me toca ver que le dan carpetazo a un expediente en el pleno sin que se analicen las pruebas, y es la primera vez en la que un encausado por la propia ley de responsabilidades de los servidores públicos llega como si nada a votar por sí mismo sin que se excuse, de ahí yo creo que de verdad el cinismo al grado que se presentó no debe olvidarse nunca’, concluyó. DIPUTADAS DEL PRI EXIGEN UNA DEBIDA DILIGENCIA Por otra parte, diputadas federales del PRI exhortaron a la Fiscalía de Morelos para que realice las diligencias necesarias para la debida integración de la carpeta de investigación SC01/9583/2024. Al proponer un Punto de Acuerdo, urgente y de obvia resolución, señalaron que la carpeta desechada esta semana en el Pleno cameral, integrada por la Fiscalía, contaba con vicios legales, falta de objetividad y problemáticas que afectan los principios fundamentales del sistema penal acusatorio. Las legisladoras priistas pidieron a la Fiscalía que lleve a cabo los trámites legales que resulten procedentes para el ejercicio de la acción penal que corresponda, con la debida fundamentación y motivación, para garantizar de manera efectiva el Pleno acceso a la justicia de la víctima.

En el punto de acuerdo, exigieron que se envíen todas las carpetas relacionadas, incluyendo las que refieren daño al erario público o relación con el crimen organizado, o en su caso que la gobernadora explique la situación.