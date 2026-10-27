Monreal pide una “sacudida” en el INE tras renuncia de Guadalupe Taddei y revela investigaciones

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) necesita una “sacudida” tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo. El legislador también reconoció que tenía conocimiento de investigaciones del Órgano Interno de Control (OIC) sobre presuntas irregularidades en el instituto. Durante una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado de Morena señaló que la persona que asuma la presidencia del Consejo General deberá revisar la permanencia de funcionarios que, a su consideración, no cumplan con los requisitos de idoneidad o tengan vínculos con proveedores señalados o con la presidenta saliente.

“Nosotros confiamos en los 10 consejeros que quedaron. Creo que quien sea presidente o presidenta del Consejo nombrado hoy, entre ellos, debe de comenzar a remover o a pedir la renuncia de funcionarios que no tengan idoneidad o que tengan vínculos con el proveedor denunciado o con la propia presidenta saliente”, declaró. MONREAL PLANTEA CAMBIOS EN FUNCIONARIOS DEL INE El legislador sostuvo que el organismo electoral debe contar con personal imparcial y profesional para garantizar el desarrollo de los procesos electorales. “Yo creo que es normal y correcto, incluso necesario, que haya una sacudida en el Instituto Nacional Electoral para que se pueda seleccionar un número de funcionarios adecuados, idóneos, imparciales, profesionales que puedan garantizar que el proceso electoral se llevará a cabo de manera impoluta sin sobresaltos y sin parcialidades o subjetividades en el desempeño del servicio profesional electoral”, expresó. Monreal centró su planteamiento en la revisión de los perfiles y posibles vínculos de los funcionarios con proveedores o con personas relacionadas con la administración saliente.

RICARDO MONREAL SABÍA DE INVESTIGACIONES CONTRA GUADALUPE TADDEI El presidente de la Jucopo reconoció que tenía conocimiento de las investigaciones realizadas por el Órgano Interno de Control del INE contra Guadalupe Taddei, aunque señaló que los procedimientos no habían concluido. De acuerdo con sus declaraciones, las indagatorias comenzaron meses atrás y estarían relacionadas con presuntas irregularidades y posibles conflictos de intereses. Monreal indicó que se debía respetar el debido proceso y permitir que las personas señaladas presentaran pruebas y alegatos antes de que se emitiera una resolución. “Yo sabía por el OIC de que había investigaciones y que está en proceso una serie de investigaciones por distintas irregularidades, conflicto de intereses, pero aún no ha concluido, tiene un plazo para desahogar pruebas, alegatos y luego viene la resolución del OIC. Dos, tres meses que yo me enteré”, explicó. El diputado no detalló cuáles son las conductas específicas que se investigan ni precisó si existe alguna resolución que determine responsabilidades. DIPUTADOS NO PUEDEN INTERVENIR EN LAS INVESTIGACIONES, AFIRMA MONREAL Monreal sostuvo que los legisladores no pueden intervenir en los procedimientos que llevan a cabo el Órgano Interno de Control o la Auditoría Superior de la Federación (ASF), debido a la autonomía de esas instancias. “Se tiene que esperar a que concluya el OIC. No se puede hacer nada, sino hasta que concluya el órgano interno de control, es cuando ellos actúan en forma jurídica, usted no puede intervenir”, señaló. Añadió que las autoridades fiscalizadoras deben concluir sus investigaciones y notificar los resultados correspondientes antes de que se conozcan las determinaciones y, en su caso, las sanciones.

RENUNCIA DE GUADALUPE TADDEI AL INE Guadalupe Taddei presentó su renuncia a la presidencia del Instituto Nacional Electoral ante la Cámara de Diputados, después de señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones con proveedores vinculados con su círculo personal. En este contexto, las declaraciones de Monreal colocan en el centro del debate la revisión de los funcionarios del organismo y el seguimiento de las investigaciones administrativas. Hasta que concluyan los procedimientos correspondientes, los señalamientos deberán distinguirse de las posibles resoluciones que emitan las autoridades competentes.