Sheinbaum niega asunto político en detención de Ernesto Ruffo por Huachicol Fiscal decomisado en Coahuila... ‘Si no estaba involucrado, actuarán los jueces’

Durante su conferencia matutina realizada en Tulum, Quintana Roo , la mandataria respondió a las críticas surgidas tras las órdenes de aprehensión emitidas dentro del caso y reiteró que las actuaciones de la autoridad ministerial se sustentan en pruebas presentadas ante un juez.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la investigación relacionada con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel , por un presunto esquema de huachicol fiscal , no responde a intereses políticos, sino al resultado de una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) desde hace aproximadamente un año.

“ Es falso que haya un asunto político. Aquí es derivado de una investigación que tiene un año, un año, en donde se hacen todas las diligencias que tienen que hacerse para poder garantizar ante los jueces que se tienen pruebas suficientes para la emisión de una orden de aprehensión ”, expresó la titular del Ejecutivo.

LA INDAGATORIA COMENZÓ TRAS EL ASEGURAMIENTO DE 33 FERROTANQUES

De acuerdo con la información presentada por el Gobierno de México, la investigación se originó después del aseguramiento de 33 ferrotanques con combustible en Ramos Arizpe, Coahuila, operativo que permitió abrir diversas líneas de investigación sobre un presunto esquema de contrabando de hidrocarburos.

Según explicó Sheinbaum, los cargamentos ingresaban al país bajo declaraciones que los identificaban como otro tipo de mercancía, con el propósito de reducir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

“En realidad es contrabando de combustible”, sostuvo la presidenta al referirse al mecanismo investigado, el cual habría permitido ocultar la naturaleza y el volumen real del producto importado.

LA PRESIDENTA AFIRMA QUE RUFFO PODRÁ ACREDITAR SU INOCENCIA

Durante la conferencia, la mandataria indicó que, con base en la información presentada por la FGR, Ernesto Ruffo Appel aparece como socio mayoritario de Ingemar S.A. de C.V., empresa que forma parte de la investigación ministerial.

Sin embargo, subrayó que el exgobernador conserva plenamente sus derechos procesales y tendrá la oportunidad de presentar las pruebas que considere pertinentes dentro del procedimiento judicial.

“Si él demuestra que no estaba involucrado en esto, pues actuarán los jueces si tienen que hacerlo de manera imparcial”, afirmó Sheinbaum, quien insistió en que será el Poder Judicial el encargado de determinar las responsabilidades correspondientes.

HARFUCH CONFIRMA OCHO ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y MÁS OBJETIVOS BAJO INVESTIGACIÓN

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la investigación ha requerido más de un año de trabajos coordinados por la Fiscalía General de la República.

El funcionario confirmó que fueron cumplimentadas ocho órdenes de aprehensión, aunque precisó que aún existen otros mandamientos judiciales pendientes de ejecución conforme avancen las diligencias.

Asimismo, señaló que la organización investigada presuntamente importaba derivados del petróleo desde Estados Unidos declarando únicamente una parte del volumen transportado. “La red declaraba prácticamente solo el 10 por ciento de la capacidad real del ferrotanque”, indicó.

LAS INVESTIGACIONES CONTINÚAN EN VARIOS ESTADOS DEL PAÍS

De acuerdo con la información presentada por el Gobierno federal, la carpeta de investigación contempla 25 objetivos, entre ellos socios de empresas, operadores logísticos, agentes aduanales y personal autorizado de distintas agencias vinculadas con operaciones de comercio exterior.

Las indagatorias abarcan actividades presuntamente realizadas en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México.

Al responder a los cuestionamientos sobre una posible actuación con criterios partidistas, Sheinbaum sostuvo que las investigaciones se desarrollan sin distinguir la filiación política de las personas involucradas. “No hay ninguna visión de que a los que llegan por un partido no se les investiga y a los que llegan por otro partido sí se les investiga, de ninguna manera”, afirmó.