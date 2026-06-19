Morena rechaza vínculo con Abraham Hermosillo, acusado en EU de planear ataque contra la Casa Blanca

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió un comunicado para rechazar cualquier vínculo con Abraham Hermosillo Álvarez, ciudadano mexicano detenido en Estados Unidos y señalado por autoridades federales de ese país como presunto responsable de planear un ataque contra la Casa Blanca. La postura del partido se produjo luego de que en redes sociales y diversos espacios informativos circularan versiones que vinculaban a Hermosillo con Morena, tras su detención ocurrida el pasado 14 de junio en Omaha, Nebraska. De acuerdo con información difundida por autoridades estadounidenses, Hermosillo, identificado con el alias de “Shepherd”, enfrenta cargos federales por conspiración para cometer homicidio y conspiración para cometer actos de violencia en los terrenos de la residencia presidencial estadounidense.

AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES SEÑALAN A HERMOSILLO COMO PRESUNTO LÍDER DE LA OPERACIÓN Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Abraham Hermosillo Álvarez habría sido el presunto organizador de un plan para atacar el evento UFC Freedom 250 y posteriormente la Casa Blanca. La dependencia informó el 18 de junio que el mexicano fue detenido por agentes del FBI y del ICE el pasado 14 de junio. En un mensaje difundido en redes sociales, el Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que Hermosillo permanecía en territorio estadounidense de manera irregular tras haber excedido el tiempo autorizado por una visa de turista tipo B2. La dependencia señaló además que durante la administración del expresidente Barack Obama recibió protección bajo el programa DACA y que actualmente existe una orden de detención migratoria en su contra. Las autoridades estadounidenses indicaron que el caso fue desarrollado mediante la coordinación del FBI, el Departamento de Justicia y otras agencias de seguridad federal.

PUBLICACIÓN DE SIMÓN LEVY GENERÓ LA CONTROVERSIA Las versiones sobre una presunta relación entre Hermosillo y Morena se intensificaron después de una publicación realizada en la red social X por el empresario y exfuncionario Simón Levy. En el mensaje, Levy afirmó que el ciudadano mexicano detenido era integrante de Morena en Estados Unidos y relacionó el presunto plan de ataque con el partido político. La publicación fue compartida ampliamente en redes sociales y generó diversas reacciones, lo que llevó a Morena a emitir un posicionamiento oficial para responder a los señalamientos.

MORENA NIEGA QUE ABRAHAM HERMOSILLO SEA MILITANTE En el comunicado difundido por el Comité Ejecutivo Nacional, Morena aseguró que realizó una revisión interna a través de la Secretaría de Organización y de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior. Como resultado de esa revisión, el partido afirmó que no existe registro alguno de Abraham Hermosillo Álvarez como integrante de la organización política. “El Comité Ejecutivo Nacional de Morena rechaza categóricamente las versiones que pretenden vincular a nuestro Movimiento con la persona señalada por autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en la planeación de un atentado contra la Casa Blanca”, indicó el documento. Asimismo, el partido sostuvo que la persona mencionada “no se encuentra registrado como militante de nuestro Partido, ni en los registros de Morena, ni en los padrones del Instituto Nacional Electoral”. Morena agregó que la eventual posesión de propaganda, materiales o referencias relacionadas con el movimiento no constituye prueba de afiliación, representación o actuación bajo instrucciones de la organización política. “Pretender establecer esa relación carece de sustento y constituye una conclusión falsa”, señaló el comunicado.

MORENA CONDENA ACTOS DE VIOLENCIA En el mismo documento, Morena manifestó su rechazo a cualquier acto de violencia o atentado contra personas, instituciones o gobiernos. El partido afirmó que su actuación política se desarrolla por la vía pacífica, democrática e institucional, y reiteró su postura de condena frente a conductas que atenten contra la vida o la seguridad de las personas. “Morena condena de manera firme cualquier acto de violencia, amenaza o atentado contra personas, instituciones o gobiernos”, expresó la organización. Además, señaló que mantiene su compromiso con la legalidad, la democracia, la paz y el respeto entre las naciones.

INVESTIGACIÓN CONTINÚA EN ESTADOS UNIDOS Mientras tanto, el proceso judicial contra Abraham Hermosillo Álvarez continúa en territorio estadounidense. Las autoridades federales de ese país lo consideran presunto responsable de participar en la planeación de actos de violencia dirigidos contra instalaciones vinculadas a la presidencia estadounidense. Hasta el momento, las dependencias estadounidenses no han informado públicamente sobre una fecha de juicio ni han dado a conocer detalles adicionales sobre las pruebas que forman parte de la acusación federal. Por su parte, Morena sostuvo que no existe relación orgánica entre el partido y la persona detenida, y llamó a privilegiar la difusión de información verificada frente a versiones que, a su juicio, carecen de sustento documental.

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