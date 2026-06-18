Morena inicia suspensión de derechos partidarios contra alcaldesa de Tenancingo

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    Morena inicia suspensión de derechos partidarios contra alcaldesa de Tenancingo
    La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, pidió a CNHJ de dicho partido político comenzar un procedimiento sancionador ordinario contra presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco. NANCY NÁPOLES PACHECO | FACEBOOK

A Nancy Nápoles Pacheco se le inició un procedimiento sancionador ordinario en el partido

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, pidió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de dicho partido político comenzar un procedimiento sancionador ordinario contra la presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco; así como la suspensión de derechos partidarios contra la alcaldesa que simuló su secuestro.

Mediante un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) dio a conocer que esta Comisión sesionó el jueves y empezó el proceso con la suspensión de derechos partidarios de la funcionaria como medida cautelar; luego de ser acusada por su falso secuestro, ocurrido el pasado 31 de mayo, con el fin justificar un faltante de recursos públicos equivalente a 40 millones de pesos por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alcaldesa-de-tenancingo-fingio-secuestro-para-justificar-desfalco-de-40-mdp-fgjem-captura-a-implicados-MA21472169

“Derivado de conductas que contravienen los principios fundamentales de los estatutos de nuestros partido, así como los compromisos éticos de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, argumentó en un comunicado.

El partido del oficialismo aseguró que “no habrá tolerancia frente a conductas que contravengan los principios que dieron origen a nuestro movimiento”.

En su desplegado agrega que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, con referencia a sus atribuciones y a partir del debido proceso, valore la procedencia de medidas cautelares, “garantizando en todo momento el respeto a la presunción de inocencia y a los derechos de las personas involucradas”.

Finalmente, el CEN de Morena reafirmó que no habrá tolerancia ante acciones que contravengan “los principios que dieron origen a nuestro movimiento”.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sin-plazo-definido-congreso-de-coahuila-espera-propuesta-para-designacion-de-alcalde-de-torreon-BE21439239

AMONESTACIONES CONTRA ALCALDESA

Según el estatuto de Morena, la presidenta municipal acusada cuenta con un plazo de cinco días hábiles para presentar sus alegatos, pruebas y contestar a la denuncia. Si al finalizar el procedimiento se comprueba conductas contrarias a estatutos, contemplan sanciones de acuerdo con la gravedad de la falta:

A leves o primeras incidencias se les aplicaría amonestación privada o pública y suspensión temporal de derechos partidarios que puede ir desde unos meses hasta tres o cinco años, por lo que le impediría participar en elecciones internas.

A las graves, las sanciones van desde la destitución del cargo, en el caso de ostentar un nombramiento de dirigencia interna; e inhabilitación para postularse a candidaturas.

La máxima sanción es la expulsión definitiva para casos graves de corrupción, traición a las plataformas del partido o violaciones sistemáticas a la legalidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/niega-autosecuestro-alcaldesa-en-edomex-acusa-trama-politica-NO21493871

¿QUÉ OCURRIÓ CON LA ALCALDESA?

Nancy Nápoles Pacheco, la alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, es señalada por la Fiscalía General de Justicia del Edomex de fingir su propio secuestro con el objetivo de exigir un rescate de 40 millones de pesos, con el fin de tapar un desfalco en su administración municipal por la misma cantidad.

Hasta el momento, cuatro cómplices fueron detenidos; sin embargo, el esposo y el cuñado de la alcaldesa están prófugos y fueron quienes planearon el secuestro. Nápoles Pacheco enfrentará una audiencia de imputación el próximo 9 de julio, donde el juez decidirá si enfrenta el proceso en libertad o prisión preventiva.

La Presidenta Municipal de Tenancingo rechazó las acusaciones y calificó los señalamientos como una “trama política” destinada a desacreditar su administración y su integridad como servidora pública.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/afirma-testigo-todo-lo-estaban-planeando-ellos-en-secuestro-de-la-alcaldesa-de-tenancingo-DP21480333

Ante las versiones que señalan del desfalco, Nápoles aseguró que las finanzas de Tenancingo están en orden y solicitó formalmente al Órgano Superior de Fiscalización que se apersone en el Ayuntamiento para comprobar la honestidad en el manejo de los recursos.

Acusó a la Fiscalía de darle un trato discriminatorio y de manipular la información proporcionada originalmente por ella misma con “narrativas facciosas y mentiras”. Cuestionó la validez del testigo de la FGJEM, argumentando que se trata de una persona que, a cambio de una reducción de sentencia, “dirá lo que otros quieren que diga”.

(Con información de El Universal)

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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