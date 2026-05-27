Morenistas reciben a delegación cubana para homenajear a Fidel Castro en San Lázaro

La Cámara de Diputados fue sede de un nuevo encuentro entre legisladores de Morena y representantes del gobierno cubano, en un evento organizado por el llamado “Grupo de Hermandad México Cuba”. La reunión se realizó en el recinto legislativo de San Lázaro y tuvo como eje principal el reconocimiento a la figura de Fidel Castro y la defensa de la relación histórica entre México y Cuba.

El evento ocurre en medio de la controversia generada por un pronunciamiento difundido días atrás por integrantes de este grupo parlamentario, en el que expresaron su respaldo a Raúl Castro tras las acusaciones presentadas en Estados Unidos relacionadas con el derribo de dos avionetas estadounidenses ocurrido el 24 de febrero de 1996. Durante la ceremonia, la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, aseguró que la relación entre México y Cuba supera “por mucho” el concepto tradicional de amistad. La legisladora también destacó el legado político de Fidel Castro, a quien describió como una figura cuyo pensamiento “ilumina tiempos oscuros”. Padierna también se refirió a Raúl Castro como “un ícono de la izquierda” y un símbolo histórico de la Revolución socialista en América Latina. Sus declaraciones se producen después de que el gobierno estadounidense reactivara señalamientos relacionados con el caso de las avionetas derribadas en 1996, un hecho que provocó nuevas tensiones diplomáticas y reacciones políticas en México.

El comunicado emitido anteriormente por el “Grupo de Hermandad México Cuba” provocó críticas desde Estados Unidos. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, cuestionó que el pronunciamiento se difundiera sin firmas visibles y calificó de “poco honorable” respaldar a un “régimen abiertamente dictatorial”. Ante la polémica, el vocero de Morena en San Lázaro, Arturo Ávila, aclaró que dicho posicionamiento correspondía a expresiones individuales de los legisladores participantes y no representaba oficialmente a toda la bancada morenista. En el encuentro participaron representantes cubanos como Luis Morlote Rivas y Yusuam Palacios Ortega, además del embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez. Los asistentes resaltaron la importancia de la solidaridad entre ambos países y defendieron la cooperación política y cultural entre México y Cuba. Como parte de las actividades, la delegación cubana invitó a diputados mexicanos a participar en el coloquio internacional “Fidel legado y futuro”, programado del 10 al 13 de agosto en La Habana. El evento busca rendir homenaje al expresidente cubano, quien gobernó la isla durante casi cinco décadas y continúa siendo una figura central para movimientos de izquierda en América Latina.

Entre los legisladores de Morena que participaron en la recepción estuvieron María Magdalena Rosales Cruz, Gabriela Valdepeñas González, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Claudia García Hernández, Marisela Zúñiga y Leide Avilés Domínguez, todos integrantes del grupo parlamentario que promovió el acercamiento con la delegación cubana.

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