‘Comes y te vas’... la frase de Vicente Fox a Fidel Castro que dañó las relaciones con Cuba (Audio)
El incidente “comes y te vas” entre Vicente Fox y Fidel Castro: contexto, audio filtrado, consecuencias diplomáticas y el impacto histórico en la relación México-Cuba
En marzo de 2002, México fue sede de una cumbre de la ONU en Monterrey sobre desarrollo y pobreza. Vicente Fox, entonces presidente, buscaba evitar un encuentro incómodo entre George W. Bush y Fidel Castro, en un contexto de alta tensión política.
Aconsejado por su canciller Jorge Castañeda, Fox telefoneó a Castro para pedirle que asistiera, diera su discurso temprano y se retirara antes de la cena oficial. La petición quedó inmortalizada en la frase que haría historia: “comes y te vas”.
La conversación mostró una diferencia de estilos diplomáticos: mientras Fox intentó maniobrar para complacer a Estados Unidos, Castro respondió con ironía y experiencia política, dejando abierta una jugada que más tarde resultaría decisiva.
Fox: “...te ofrezco y te invito a que estuvieras en ese almuerzo, inclusive que te sientes a mi lado y que terminando el evento y la participación, digamos, ya te regresaras”.
Fox: “Terminado el evento y la participación, digamos, ya te regresaras... [y] que me dejes libre... el viernes, para que no me compliques el viernes”
Fidel Castro respondió: “Y de ahí cumplo sus órdenes: me regreso”.
EL AUDIO FILTRADO Y EL ESCÁNDALO INTERNACIONAL
Aunque el incidente fue inicialmente contenido por la prensa, semanas después Fidel Castro hizo pública la grabación de la llamada telefónica, exhibiendo el intercambio completo ante medios internacionales.
El audio mostró cómo Fox solicitaba que Cuba evitara confrontaciones con Estados Unidos, mientras Castro defendía su autonomía política y su trayectoria diplomática con firmeza y elegancia.
La revelación provocó un escándalo diplomático, debilitando la imagen de México como mediador regional y deteriorando la histórica relación de cooperación y cercanía entre México y Cuba.
CONSECUENCIAS POLÍTICAS Y DIPLOMÁTICAS
El episodio provocó un enfriamiento bilateral, alimentado por decisiones posteriores, como el voto mexicano en la ONU para condenar a Cuba en materia de derechos humanos.
El diplomático Gustavo Iruegas interpretó la crisis como una mezcla de temor político y revancha ideológica, señalando que se desaprovecharon oportunidades para recomponer la relación.
El caso quedó como un ejemplo clásico de error diplomático, recordado en medios, análisis políticos y la memoria colectiva como uno de los tropiezos más notorios del sexenio de Fox.
DATOS CURIOSOS
· La frase “comes y te vas” se convirtió en un símbolo de diplomacia fallida en México
· La frase fue editada y popularizada por la prensa como “Comes y te vas”.
· Castro almorzó lejos del protocolo, en un Holiday Inn junto a Hugo Chávez
· El audio completo se considera una de las filtraciones políticas más icónicas en América Latina
· El incidente casi rompe una relación bilateral con más de 100 años de historia