‘Comes y te vas’... la frase de Vicente Fox a Fidel Castro que dañó las relaciones con Cuba (Audio)

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 30 enero 2026
    ‘Comes y te vas’... la frase de Vicente Fox a Fidel Castro que dañó las relaciones con Cuba (Audio)
    La frase “comes y te vas” de Vicente Fox a Fidel Castro en 2002 marcó uno de los momentos más tensos de la diplomacia mexicana. El episodio evidenció presiones geopolíticas, errores estratégicos y un impacto duradero en la relación México–Cuba. VANGUARDIA/ARCHIVO

El incidente “comes y te vas” entre Vicente Fox y Fidel Castro: contexto, audio filtrado, consecuencias diplomáticas y el impacto histórico en la relación México-Cuba

En marzo de 2002, México fue sede de una cumbre de la ONU en Monterrey sobre desarrollo y pobreza. Vicente Fox, entonces presidente, buscaba evitar un encuentro incómodo entre George W. Bush y Fidel Castro, en un contexto de alta tensión política.

Aconsejado por su canciller Jorge Castañeda, Fox telefoneó a Castro para pedirle que asistiera, diera su discurso temprano y se retirara antes de la cena oficial. La petición quedó inmortalizada en la frase que haría historia: “comes y te vas”.

La conversación mostró una diferencia de estilos diplomáticos: mientras Fox intentó maniobrar para complacer a Estados Unidos, Castro respondió con ironía y experiencia política, dejando abierta una jugada que más tarde resultaría decisiva.

Fox: “...te ofrezco y te invito a que estuvieras en ese almuerzo, inclusive que te sientes a mi lado y que terminando el evento y la participación, digamos, ya te regresaras”.

Fox: “Terminado el evento y la participación, digamos, ya te regresaras... [y] que me dejes libre... el viernes, para que no me compliques el viernes”

Fidel Castro respondió: “Y de ahí cumplo sus órdenes: me regreso”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Sin poner en riesgo a México’... Sheinbaum evitará choque con Trump por petróleo y mantendrá ayuda a Cuba ‘de otra manera’

EL AUDIO FILTRADO Y EL ESCÁNDALO INTERNACIONAL

Aunque el incidente fue inicialmente contenido por la prensa, semanas después Fidel Castro hizo pública la grabación de la llamada telefónica, exhibiendo el intercambio completo ante medios internacionales.

El audio mostró cómo Fox solicitaba que Cuba evitara confrontaciones con Estados Unidos, mientras Castro defendía su autonomía política y su trayectoria diplomática con firmeza y elegancia.

La revelación provocó un escándalo diplomático, debilitando la imagen de México como mediador regional y deteriorando la histórica relación de cooperación y cercanía entre México y Cuba.

CONSECUENCIAS POLÍTICAS Y DIPLOMÁTICAS

El episodio provocó un enfriamiento bilateral, alimentado por decisiones posteriores, como el voto mexicano en la ONU para condenar a Cuba en materia de derechos humanos.

El diplomático Gustavo Iruegas interpretó la crisis como una mezcla de temor político y revancha ideológica, señalando que se desaprovecharon oportunidades para recomponer la relación.

El caso quedó como un ejemplo clásico de error diplomático, recordado en medios, análisis políticos y la memoria colectiva como uno de los tropiezos más notorios del sexenio de Fox.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué las embajadas de Europa y América Latina están abandonando Cuba?... le quedan 15 días con reservas de petróleo

DATOS CURIOSOS

· La frase “comes y te vas” se convirtió en un símbolo de diplomacia fallida en México

· La frase fue editada y popularizada por la prensa como “Comes y te vas”.

· Castro almorzó lejos del protocolo, en un Holiday Inn junto a Hugo Chávez

· El audio completo se considera una de las filtraciones políticas más icónicas en América Latina

· El incidente casi rompe una relación bilateral con más de 100 años de historia

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Diplomacia

Localizaciones


Cuba

Personajes


Fidel Castro
Vicente Fox

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Llevándole el ritmo

Llevándole el ritmo
true

Coahuila: Preguntas preelectorales 2026

El consorcio encabezado por Carlos Slim ganó el contrato para desarrollar el tramo del tren de pasajeros Saltillo–Santa Catarina, una obra clave para la conectividad, la movilidad y el crecimiento económico del noreste de México.

Carlos Slim se adjudica contrato para construir el tramo del Tren entre Saltillo y Santa Catarina
Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años

Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años
La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó el primer megapuente de 2026, con suspensión de clases en preescolar, primaria y secundaria del viernes 30 de enero al lunes 2 de febrero, beneficiando también a trabajadores.

SEP confirma el cierre de todas las escuelas en febrero: no habrá clases en preescolar, primaria y secundaria
Los contagios del virus Nipah se han vuelto tendencia en redes sociales y de mensajería instantánea, luego de que autoridades sanitarias de Bengala Occidental, en India, confirmaran cinco contagios.

¿Qué es el virus Nipah? La enfermedad que mantiene en alerta a India
Entretenimiento. Teatro, exposiciones, música y televisión forman parte de los planes para disfrutar el fin de semana en la ciudad.

¿Qué hacer en Saltillo? Teatro con Ninel Conde y Yahir, jornada cultural en Radio Concierto, los Grammy y final de ‘Papás por Siempre’
La Liga MX sufrió un fuerte descenso en el ranking anual de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS), quedando fuera del Top 20 mundial y siendo superada por campeonatos como los de Chipre, Egipto, Japón y Grecia.

Liga de Chipre supera a La Liga MX; retrocede en ranking de la IFFHS y queda fuera del Top 20