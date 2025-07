¿Por qué la remoción de estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara desata indignación en Ciudad de México?

Por eso, Rojo de la Vega, que no es miembro de Morena, dijo que no esperaba una controversia cuando mandó a retirar las estatuas. “En mi opinión, estábamos actuando de la misma manera” que Sheinbaum, afirmó.

La embajada cubana en Ciudad de México no respondió a una solicitud de comentarios. Su embajador, Marcos Rodríguez Costa, escribió la semana pasada en las redes sociales: “La verdadera Revolución no es de piedra ni bronce”.

“Más allá de si tu simpatizas ideológicamente o no, no se puede negar que la Revolución cubana cambió históricamente la historia de América Latina y del mundo”, dijo Olivia Garza Joa, organizadora de la protesta y vicepresidenta de la Asociación José Martí de Residentes Cubanos en México.

Por ahora, las estatuas están cubiertas con plástico de burbujas y escondidas en una localidad municipal. Aunque Rojo de la Vega ha sugerido subastarlas para recuperar algunos fondos —Sheinbaum calificó ese plan de ilegal—, la alcaldesa local dijo que su equipo estaba en conversaciones con funcionarios federales y municipales. Las estatuas podrían enviarse a un museo o a otra parte de Ciudad de México, afirmó.

Sin embargo, a pocos metros de donde se encontraban las figuras, permanecía un busto de Guevara.

El gobierno local aún no había determinado quién había pagado por él, según Rojo de la Vega, y por lo tanto no se sabía quién tenía la autoridad para retirarlo. c. 2025 The New York Times Company.

Por James Wagner and Marian Carrasquero, The New York Times.