Amenaza en secundaria moviliza a policías de Guadalupe, Nuevo León

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 12 marzo 2026
    Amenaza en secundaria moviliza a policías de Guadalupe, Nuevo León
    Los elementos de Proximidad de Guadalupe acudieron al plantel educativo localizado en la colonia Dos Ríos Fotos: cortesía

Una presunta amenaza en redes sociales movilizó a los efectivos a las instalaciones de la escuela secundaria número 78

Monterrey, Nuevo León.- Una presunta amenaza de un estudiante movilizó a elementos de Proximidad del municipio de Guadalupe a una escuela secundaria ubicada en ese ayuntamiento, en Nuevo León.

Los hechos se registraron este jueves en la escuela secundaria Técnica número 78 “Profesora Celia Ramírez Puente” luego de que presuntamente un estudiante advirtiera que acudiría al plantel educativo con un arma blanca.

TE PUEDE INTERESAR: Asalta y mantiene privada de su libertad a la dueña de una estética, en Nuevo León

Desde luego que la amenaza activó los protocolos de seguridad y que se solicitara la presencia de los uniformados en la institución que se ubica en la colonia 2 Ríos.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Ciudadanía y Prevención Social del ayuntamiento emitió en un comunicado a través del cual estableció que acudieron al plantel para establecer contacto con los directivos y dar seguimiento a la situación.

REALIZARÁN INTERVENCIÓN PREVENTIVA CON ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN

Por fortuna, no se registraron incidentes, pero se acordó realizar una intervención preventiva mañana 13 de marzo con alumnos de la institución.

“Durante la actividad se impartirán pláticas sobre prevención de la violencia y ciberseguridad, dirigidas a estudiantes, con la participación de docentes y la invitación extendida a padres de familia con el objetivo de fortalecer la prevención y la cultura de la seguridad en el entorno escolar”, precisó la autoridad municipal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Amenazas
Ciberseguridad
estudiantes

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Reforma electoral: Desacuerdos momentáneos de fondo

Reforma electoral: Desacuerdos momentáneos de fondo
true

Morena: Quién manda aquí... por ahora
Sheinbaum destacó que en CDMX se implementaron protocolos que se deben replicar en el resto de estados.

Anuncia Claudia Sheinbaum iniciativa para homologar investigaciones de feminicidio
Regreso. El especial incluirá recreaciones del set original, material inédito y una entrevista con la cantante.

Así será el especial de ‘Hannah Montana’ con Miley Cyrus por su 20 aniversario en Disney+
Bancos en México cerrarán del 14 al 16 de marzo por el puente. La CNBV explicó si los cajeros automáticos seguirán funcionando y cuándo se reanudarán operaciones.

Cierre masivo de bancos en México... ¿dejarán de funcionar los cajeros automáticos durante el puente?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Gran Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 40 azotará con heladas de -10 grados y lluvias en estos estados
Personaje. La actriz confirmó su participación como la villana del nuevo proyecto de Disney inspirado en ‘Rapunzel’.

Kathryn Hahn será ‘Madre Gothel’ en el live action de ‘Enredados’
Luis Ángel Gómez representa una luz de esperanza para el proyecto deportivo del club, último lugar de la tabla general del Clausura 2026.

Luis Ángel Gómez, de Santos Laguna, la esperanza juvenil para el renacer de un equipo alicaído