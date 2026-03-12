Amenaza en secundaria moviliza a policías de Guadalupe, Nuevo León
Una presunta amenaza en redes sociales movilizó a los efectivos a las instalaciones de la escuela secundaria número 78
Monterrey, Nuevo León.- Una presunta amenaza de un estudiante movilizó a elementos de Proximidad del municipio de Guadalupe a una escuela secundaria ubicada en ese ayuntamiento, en Nuevo León.
Los hechos se registraron este jueves en la escuela secundaria Técnica número 78 “Profesora Celia Ramírez Puente” luego de que presuntamente un estudiante advirtiera que acudiría al plantel educativo con un arma blanca.
Desde luego que la amenaza activó los protocolos de seguridad y que se solicitara la presencia de los uniformados en la institución que se ubica en la colonia 2 Ríos.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Ciudadanía y Prevención Social del ayuntamiento emitió en un comunicado a través del cual estableció que acudieron al plantel para establecer contacto con los directivos y dar seguimiento a la situación.
REALIZARÁN INTERVENCIÓN PREVENTIVA CON ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN
Por fortuna, no se registraron incidentes, pero se acordó realizar una intervención preventiva mañana 13 de marzo con alumnos de la institución.
“Durante la actividad se impartirán pláticas sobre prevención de la violencia y ciberseguridad, dirigidas a estudiantes, con la participación de docentes y la invitación extendida a padres de familia con el objetivo de fortalecer la prevención y la cultura de la seguridad en el entorno escolar”, precisó la autoridad municipal.