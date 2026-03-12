Amenaza en secundaria moviliza a policías de Guadalupe, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Una presunta amenaza de un estudiante movilizó a elementos de Proximidad del municipio de Guadalupe a una escuela secundaria ubicada en ese ayuntamiento, en Nuevo León.

Los hechos se registraron este jueves en la escuela secundaria Técnica número 78 “Profesora Celia Ramírez Puente” luego de que presuntamente un estudiante advirtiera que acudiría al plantel educativo con un arma blanca.

Desde luego que la amenaza activó los protocolos de seguridad y que se solicitara la presencia de los uniformados en la institución que se ubica en la colonia 2 Ríos.