PVEM va por cárcel a padres si un menor lleva un arma a la escuela

CDMX.- La diputada local del PVEM, Rebeca Peralta, propuso castigar con hasta 4.5 años de prisión a padres, madres o tutores de niñas, niños o adolescentes que ingresen armas de fuego a las escuelas, al plantear cambios en el marco legal de la Ciudad de México.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, la legisladora presentó una iniciativa para modificar el Código Penal, la Ley de Educación y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad, con el objetivo de que a los planteles “se ingresen libros y no armas”.

TE PUEDE INTERESAR: FGE de Morelos reporta hallazgo con vida de Miranda Sherlin Sánchez Escobar, estudiante del CETIS

La propuesta establece que quien, teniendo bajo su propiedad, posesión, resguardo o custodia un arma de fuego, por negligencia, descuido o falta de resguardo adecuado permita que una persona menor de 18 años tenga acceso a ella, será sancionado con prisión de seis meses a tres años, multa de 100 a 300 Unidades de Medida y Actualización y la obligación de participar en programas de responsabilidad parental y prevención de la violencia.

Añade que, si como consecuencia de dicha omisión la persona menor de edad introduce o porta el arma en un plantel educativo, espacio público o lugar de acceso público, la pena se incrementará hasta en una mitad.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a Jared Alejandro ‘N’ por la desaparición de la estudiante Kimberly Joselin

Peralta sostuvo que la iniciativa surge ante el aumento de reportes de violencia escolar y el riesgo que representa la presencia de armas, por lo que busca cerrar un vacío legal, fortalecer la prevención en entornos escolares y establecer protocolos de actuación ante estos casos.

“Estamos convencidos que una escuela segura comienza en casa, los centros educativos deben ser espacios seguros. Cuando un menor accede a un arma casi siempre hay una negligencia previa de una persona adulta. Antes de revisar qué traen en la mochila, nosotros queremos que la vigilancia empiece en casa. Lo que buscamos es que exista responsabilidad adulta cuando un arma termina en manos de un menor. No podemos normalizar que esto ocurra”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Miles marchan en el 8M en el país para exigir fin a feminicidios y violencia contra las mujeres

La propuesta plantea que cuando una niña, niño o adolescente sea detectado portando un arma dentro de una escuela, las autoridades actúen bajo un enfoque de protección integral, evitando su criminalización y priorizando la atención psicológica, social y familiar. “Un menor que llega a una escuela con un arma también es una señal de alerta sobre lo que ocurre en su entorno familiar o social. La respuesta del Estado debe ser preventiva y de protección”, dijo.

Además de la sanción penal, la iniciativa establece que las autoridades educativas deberán implementar un Protocolo de Seguridad Escolar ante la Portación de Armas, aplicable en planteles públicos y privados, que incluiría medidas inmediatas de seguridad, notificación a autoridades de seguridad y educativas, aviso a madres, padres o tutores e intervención institucional para investigar el origen del arma, según lo expuesto por la legisladora.