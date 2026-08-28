Moviliza avistamiento de oso en colonia al sur de Monterrey (VIDEOS)

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    Moviliza avistamiento de oso en colonia al sur de Monterrey (VIDEOS)
    Protección Civil de Nuevo León atendió el reporte de un oso que deambulaba por calles de la colonia Soria Privada Natural, al sur de Monterrey. Foto: cortesía

Los hechos se registraron en la colonia Soria Privada Natural, la mañana de este viernes y fieron atendidos por elementos de Protección Civil de Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- El avistamiento de un oso en calles de una colonia al sur de Monterrey movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León este viernes.

Los hechos fueron reportados a las 06:48 horas en el Paseo del Acueducto y Soria en la colonia Soria Privada Natural en la capital del estado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/captan-en-video-a-osos-trepados-en-los-arboles-en-la-sierra-de-arteaga-MI21382853

Al arribo de los elementos de PCNL se confirmó la presencia del oso que andaba deambulando por calles de la colonia, por lo que de manera preventiva se procedió a ahuyentarlo hacia su hábitat, sin reporte de viviendas afectadas o personas lesionadas.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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