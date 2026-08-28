Moviliza avistamiento de oso en colonia al sur de Monterrey (VIDEOS)
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Los hechos se registraron en la colonia Soria Privada Natural, la mañana de este viernes y fieron atendidos por elementos de Protección Civil de Nuevo León
Monterrey, Nuevo León.- El avistamiento de un oso en calles de una colonia al sur de Monterrey movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León este viernes.
Los hechos fueron reportados a las 06:48 horas en el Paseo del Acueducto y Soria en la colonia Soria Privada Natural en la capital del estado.
https://vanguardia.com.mx/coahuila/captan-en-video-a-osos-trepados-en-los-arboles-en-la-sierra-de-arteaga-MI21382853
Al arribo de los elementos de PCNL se confirmó la presencia del oso que andaba deambulando por calles de la colonia, por lo que de manera preventiva se procedió a ahuyentarlo hacia su hábitat, sin reporte de viviendas afectadas o personas lesionadas.