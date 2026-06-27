Muere alcalde de San Miguel de Horcasitas en accidente vial en camino a Carbó, Sonora

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    Muere alcalde de San Miguel de Horcasitas en accidente vial en camino a Carbó, Sonora
    El presidente municipal de San Miguel de Horcasitas, Germán Ochoa Esparza, falleció en un accidente vial en Sonora; autoridades investigan las causas de la volcadura ocurrida en la madrugada.

El presidente municipal de San Miguel de Horcasitas, Germán Gerardo Ochoa Esparza, falleció la madrugada de este sábado tras sufrir un accidente vial en un camino de terracería que conecta dicho municipio con la localidad de Carbó, en el estado de Sonora.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió a las 2:24 horas en el kilómetro 1 del tramo ubicado entre Estación Pesqueira y Carbó, cuando el vehículo en el que viajaba el alcalde volcó por causas que hasta el momento no han sido esclarecidas por las autoridades.

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AUTORIDADES CONFIRMAN EL DECESO EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE

Según la información difundida en redes sociales por el Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas, cuerpos de emergencia acudieron al sitio tras el reporte del accidente.

Al arribar, los equipos de auxilio confirmaron que el presidente municipal ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades no han detallado hasta el momento las causas que provocaron la volcadura del vehículo, por lo que se mantienen las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

AYUNTAMIENTO EMITE MENSAJE DE CONDOLENCIAS

Tras confirmarse el fallecimiento, el H. Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas emitió un mensaje oficial en el que lamentó la muerte del alcalde y reconoció su labor al frente de la administración municipal.

En el comunicado, el gobierno local expresó:

“Con profundo dolor, el H. Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas lamenta el sensible fallecimiento de nuestro Presidente Municipal, el Ing. Germán Gerardo Ochoa Esparza”.

El mensaje también destacó su trabajo en favor de las familias del municipio y sus comunidades.

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DEDICAN ESQUELA INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO A SU TRAYECTORIA

En la esquela oficial, el Ayuntamiento señaló que la administración municipal se encontraba en duelo tras la pérdida del edil.

“Hoy nuestro municipio se une en duelo ante la partida de un hombre que dedicó su esfuerzo, compromiso y voluntad al servicio de las familias de San Miguel de Horcasitas y sus comunidades”, se indicó en el documento.

El gobierno municipal también difundió las fechas de nacimiento y fallecimiento del alcalde: 26 de mayo de 1984 – 27 de junio de 2026.

Asimismo, la administración 2024–2027 expresó condolencias a familiares, amigos y personas cercanas al funcionario.

“Su legado permanecerá en la memoria de nuestro municipio. Descanse en paz, Ing. Germán Gerardo Ochoa Esparza”, añadió la esquela.

REACCIONES TRAS EL FALLECIMIENTO

Tras darse a conocer la noticia, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, expresó en redes sociales su pesar por el fallecimiento del alcalde.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Germán Gerardo Ochoa Esparza, presidente municipal de San Miguel de Horcasitas. Reconozco su entrega y vocación de servicio. Acompaño a su familia, seres queridos y al pueblo de San Miguel de Horcasitas. Descanse en paz”, publicó en la red social X.

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INVESTIGACIÓN EN CURSO SOBRE EL ACCIDENTE

Las autoridades estatales mantienen las indagatorias para determinar las causas del accidente ocurrido en el tramo carretero de terracería entre Estación Pesqueira y Carbó.

Hasta el momento no se han dado a conocer conclusiones oficiales sobre los factores que provocaron la volcadura del vehículo en el que viajaba el presidente municipal.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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