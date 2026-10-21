Muere Motomoto en el Zoológico de Culiacán; exigen esclarecer qué le pasó

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    Muere Motomoto en el Zoológico de Culiacán; exigen esclarecer qué le pasó
    Legisladores solicitaron verificar la necropsia y revisar las condiciones en las que vivían los ejemplares. FOTO:CUARTOSCURO

El hipopótamo de más de tres años murió en circunstancias que deberán ser investigadas.

La muerte de Motomoto, un hipopótamo macho del Zoológico de Culiacán, Sinaloa, generó cuestionamientos sobre las condiciones de cuidado de los animales y la necesidad de esclarecer las causas de su fallecimiento.

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Ante el deceso, Jorge González, presidente de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado, pidió que se investigue a fondo lo ocurrido y que las autoridades correspondientes den a conocer los resultados de los estudios veterinarios.

El legislador también señaló la importancia de revisar las medidas adoptadas desde 2025, cuando Motomoto y Gloria, su pareja, llegaron al recinto.

¿DE QUÉ MURIÓ MOTOMOTO, EL HIPOPÓTAMO DE CULIACÁN?

De acuerdo con un comunicado del Zoológico de Culiacán, la causa preliminar de muerte del ejemplar fue atribuida a un choque respiratorio endotóxico. Sin embargo, el diagnóstico está sujeto a confirmación mediante estudios especializados.

Según la historia clínica difundida por las autoridades del zoológico, días antes del fallecimiento, Motomoto y Gloria dejaron de ingresar al recinto nocturno donde habitualmente recibían sus alimentos.

A la mañana siguiente, ambos animales fueron observados dentro de la pileta. La veterinaria responsable encontró restos de comida en el espacio donde permanecían, lo que indicaba que se habían alimentado.

En ese momento, su comportamiento fue descrito como normal. No obstante, cuando el personal intentó trasladarlos nuevamente al recinto nocturno, el macho no salió del agua.

Al revisar la situación, confirmaron que Motomoto había muerto.

$!La causa preliminar de muerte del ejemplar fue atribuida a un choque respiratorio endotóxico.
La causa preliminar de muerte del ejemplar fue atribuida a un choque respiratorio endotóxico. FOTO:CUARTOSCURO

PIDEN A LA PROFEPA VERIFICAR LA NECROPSIA

Tras conocerse el fallecimiento, Jorge González solicitó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) revise los resultados de la necropsia para determinar las causas de la muerte.

También pidió verificar si se cumplieron las recomendaciones emitidas cuando los dos hipopótamos llegaron al zoológico, así como conocer las medidas de cuidado que se implementaron para garantizar su bienestar.

El legislador consideró necesario que las autoridades del recinto transparenten los protocolos aplicados desde la incorporación de los animales y expliquen las circunstancias que rodearon el deceso.

La investigación permitirá conocer si la muerte estuvo relacionada con una condición médica o con otros factores que deban ser revisados por las autoridades.

¿CUÁNDO LLEGARON MOTOMOTO Y GLORIA AL ZOOLÓGICO?

En junio de 2025, el Ayuntamiento de Culiacán informó sobre la llegada de una pareja de hipopótamos procedentes de Hidalgo y Guanajuato, con un valor reportado de 160 mil pesos.

Los ejemplares, bautizados como Gloria y Motomoto, fueron incorporados a la exhibición del zoológico, por lo que se realizaron adecuaciones para acondicionar el espacio destinado a su alojamiento.

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Ahora, tras la muerte del macho, la atención se centra en los resultados de los estudios veterinarios y en la revisión de los protocolos de atención.

Las autoridades deberán esclarecer las causas del fallecimiento y determinar si se cumplieron las medidas necesarias para el cuidado de Motomoto durante su estancia en el Zoológico de Culiacán.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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