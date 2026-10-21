Muere Motomoto en el Zoológico de Culiacán; exigen esclarecer qué le pasó

La muerte de Motomoto , un hipopótamo macho del Zoológico de Culiacán, Sinaloa, generó cuestionamientos sobre las condiciones de cuidado de los animales y la necesidad de esclarecer las causas de su fallecimiento.

Ante el deceso, Jorge González, presidente de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado, pidió que se investigue a fondo lo ocurrido y que las autoridades correspondientes den a conocer los resultados de los estudios veterinarios.

El legislador también señaló la importancia de revisar las medidas adoptadas desde 2025, cuando Motomoto y Gloria, su pareja, llegaron al recinto.

¿DE QUÉ MURIÓ MOTOMOTO, EL HIPOPÓTAMO DE CULIACÁN?

De acuerdo con un comunicado del Zoológico de Culiacán, la causa preliminar de muerte del ejemplar fue atribuida a un choque respiratorio endotóxico. Sin embargo, el diagnóstico está sujeto a confirmación mediante estudios especializados.

Según la historia clínica difundida por las autoridades del zoológico, días antes del fallecimiento, Motomoto y Gloria dejaron de ingresar al recinto nocturno donde habitualmente recibían sus alimentos.

A la mañana siguiente, ambos animales fueron observados dentro de la pileta. La veterinaria responsable encontró restos de comida en el espacio donde permanecían, lo que indicaba que se habían alimentado.

En ese momento, su comportamiento fue descrito como normal. No obstante, cuando el personal intentó trasladarlos nuevamente al recinto nocturno, el macho no salió del agua.

Al revisar la situación, confirmaron que Motomoto había muerto.