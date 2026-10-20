Protestan en el Senado por la presunta eutanasia de 10 mil perros en Tecámac

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    Protestan en el Senado por la presunta eutanasia de 10 mil perros en Tecámac
    TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 24 de julio de 2025.- El próximo 27 de julio se conmemora el Día Internacional del Perro Callejero, una fecha destinada a generar conciencia sobre el abandono, el maltrato y la importancia de la adopción responsable. Según datos del INEGI, en México hay cerca de 23 millones de perros, y el 70 por ciento vive en situación de calle. A pesar de las campañas de esterilización y adopción, la población canina sin hogar continúa creciendo. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM Crisanta Espinosa Aguilar

Colectivos animalistas exigen justicia en CDMX tras denunciar el sacrificio masivo de animales callejeros en el Edomex.

Las organizaciones exigieron investigar y sancionar la presunta eutanasia masiva de más de 10 mil perros en situación de calle en el municipio de Tecámac, Estado de México.

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Las protestas comenzaron tras hacerse pública la eliminación masiva de animales callejeros realizada durante la administración municipal. Los manifestantes se concentraron en las afueras de la sede legislativa con pancartas y consignas para pedir justicia por los caninos sacrificados.

Entre las peticiones principales destaca la solicitud de un juicio político contra la actual senadora Mariela Gutiérrez. Las agrupaciones exigen retirar la inmunidad procesal a la legisladora para que enfrente responsabilidades legales por estos actos.

POSTURA DE LAS AUTORIDADES Y DEFENSA DE LOS PROTOCOLOS

La senadora Mariela Gutiérrez señaló que las acciones aplicadas en Tecámac respondieron a problemas graves de salud pública. De acuerdo con su postura, los procedimientos se realizaron siguiendo la norma oficial para el control de animales y el manejo humanitario de la fauna urbana.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades. Las autoridades buscan determinar si existió maltrato animal o si los sacrificios se llevaron a cabo dentro del marco legal vigente.

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PROYECTOS LEGISLATIVOS CONTRA EL MALTRATO ANIMAL

El caso impulsó el debate sobre el bienestar de las mascotas y la regulación de albergues en la entidad. Diputados locales presentaron iniciativas para aumentar las penas por el abandono y la violencia en contra de los animales domésticos.

Las organizaciones civiles mantendrán sus movilizaciones en la capital del país para dar seguimiento al caso. Su objetivo principal es asegurar la creación de leyes más estrictas que impidan la eliminación masiva de animales en los municipios.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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