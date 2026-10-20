Protestan en el Senado por la presunta eutanasia de 10 mil perros en Tecámac

Las organizaciones exigieron investigar y sancionar la presunta eutanasia masiva de más de 10 mil perros en situación de calle en el municipio de Tecámac, Estado de México.

Las protestas comenzaron tras hacerse pública la eliminación masiva de animales callejeros realizada durante la administración municipal. Los manifestantes se concentraron en las afueras de la sede legislativa con pancartas y consignas para pedir justicia por los caninos sacrificados.

Entre las peticiones principales destaca la solicitud de un juicio político contra la actual senadora Mariela Gutiérrez. Las agrupaciones exigen retirar la inmunidad procesal a la legisladora para que enfrente responsabilidades legales por estos actos.

POSTURA DE LAS AUTORIDADES Y DEFENSA DE LOS PROTOCOLOS

La senadora Mariela Gutiérrez señaló que las acciones aplicadas en Tecámac respondieron a problemas graves de salud pública. De acuerdo con su postura, los procedimientos se realizaron siguiendo la norma oficial para el control de animales y el manejo humanitario de la fauna urbana.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades. Las autoridades buscan determinar si existió maltrato animal o si los sacrificios se llevaron a cabo dentro del marco legal vigente.