Retiran tablas con clavos contra osos negros en San Pedro Garza García; presentan denuncia ante Profepa

Luego que la indignación provocada por la repartición y colocación de 40 tablas con clavos para impedir el ingreso de osos negros por parte de Vecinos de la colonia Olinalá, en San Pedro Garza García, autoridades de Nuevo León pidieron suspender la medida, el retiro de las ya instaladas, así como se interpuso una denuncia por el hecho. Fue la Secretaría de Medio Ambiente y Parques y Vida Silvestre de Nuevo León que pidieron suspender la distribución de las 40 tablas de triplay con decenas de clavos, así como retirar las ya instaladas ante el riesgo de lesiones a personas, mascotas y la fauna silvestre.

Desde el pasado sábado 26 de septiembre, un grupo de vecinos organizados como la Unión de Colonos de Olinalá impulsó la iniciativa de distribuirlas, misma que serían colocadas en sus patios como una medida “antiosos”, para que el ejemplar de la región no puedan cruzar a sus viviendas para buscar comida en los basureros y agua. “A quienes lo necesiten, estaremos regalando una hoja de triplay con clavos ANTIOSOS, desde ahora y hasta las 15:00 horas, o hasta que se agoten (son 40), frente al vivero”, señaló el mensaje difundido en grupos de WhatsApp vecinales. Cabe destacar el reparto se limitó a “asociados al corriente en el pago de sus cuotas” y en redes sociales se viralizó la imagen de una mujer junto a las tablas con los clavos y una computadora, circuló la versión de que las vendía, pero no se confirmó la información.

AUTORIDADES PIDEN RETIRAR LAS TABLAS CON CALVOS Ante la controversia que creo la medida, la Secretaría de Medio Ambiente y Parques y Vida Silvestre de Nuevo León informó en un comunicado fechado el 26 de septiembre que “en ningún momento autorizó, recomendó ni promovió entre los vecinos el uso de tablas con clavos como método para ahuyentar osos”, reconociendo la preocupación de las familias en la colonia Olinalá, pero insistió que este tipo de medidas requieren acompañamiento de la dependencia. Como parte de la atención del caso, personal de Parques y Vida Silvestre realizará una visita técnica a Olinalá para verificar las condiciones reportadas, documentar dónde fueron colocadas las tablas y orientar a los residentes sobre medidas preventivas.

La Secretaría de Medio Ambiente informó que convocará a representantes de Olinalá, Palmillas y otras colonias con reportes de avistamientos, además de autoridades municipales, para establecer una mesa de diálogo permanente. En este espacio se prevé abordar el manejo de residuos, el almacenamiento de alimentos y otras condiciones que pueden favorecer que los osos se acerquen a las viviendas. También se revisarán los mecanismos para reportar la presencia de ejemplares y solicitar la intervención de las autoridades. HABITANTE RELACIONADO CONFIRMÓ RETIRO; LA IDEA LA TOMARON DE COLORADO Una de las caras que impulsó la medida del uso de tablas con clavos fue el sujeto identificado como Michael Zenkl, quien a través de un video en redes sociales, confirmó que ya se estaban retirando las tablas con clavos que previamente fueron colocadas para ahuyentar osos, así como que se buscaba afectar a los animales. “Ya están retirando las tablas con clavos, y que desde mi impresión se instalaron con el mejor interés para no lastimar a los osos, también les puedo decir que las garras de oso no las agarramos de esa manera”, dijo Zenkl, quien además negó ser el presidente de colonos.

Mencionó que la intención de las tablas no fue lastimar a los animales y que la medida es una réplica de otras zonas como Colorado, Estados Unidos, donde se busca evitar que los osos ingresen a la vivienda: “Lo que yo observé durante la última semana, se propuso el tema de la tabla con clavos en la colonia, se investigó y se vio que en otros lugares, por ejemplo en el Colorado, es una medida que se usa para poder alejar a los osos y que se usa por personas que no quieren hacerle daño permanente al oso, pero que si necesitan tenerlos fuera de la casa porque eso sí, puede ser, oye, pues luego tienen que localizar y puede acabar peor la cosa”. Justificó que el hecho de que un oso ingrese a una vivienda puede ser peligroso, principalmente para los niños: “Hemos visto todos los videos de osos en casa, así que en las últimas semanas ha estado pasando muy seriamente en la que se meten dentro de las casas en sí, pero, pues puede ser muy peligroso también para las personas y los niños que viven en esas casas ¿no?”. Aunque afirmó que la situación de los osos forma parte de una conversación que se debe tener como ciudad y la necesidad de encontrar una solución a largo plazo.

PUEDEN PROVOCAR HEMORRAGIAS E INFECCIONES EN OSOS LESIONADOS Por otro lado, Prodefensa Animal A.C. (Prodan) explicó las lesiones que podrían ocasionarle estas superficies a un oso negro que la pise, las cuales van desde perforaciones en las almohadillas de las patas, hemorragias, infecciones y lesiones musculares. En casos graves, impedirían al animal desplazarse para buscar alimento y cuidar de las crías, indispensable para su sobrevivencia. Afirmaron que la crueldad no es la respuesta ante la presencia de osos en zonas de San Pedro Garza García y Monterrey. Mientras que la agrupación Mundo Patitas A.C. lanzó un llamado directo al Gobernador de Nuevo León, Samuel García y la Profepa para denunciar la entrega de los dispositivos.

¿EL OSO NEGRO ESTÁ PROTEGIDO EN MÉXICO? Prodan recordó que el oso negro que habita en las zonas montañosas del Área Metropolitana de Monterrey está clasificado como una especie en peligro de extinción por la NOM-059-SEMARNAT-2010 y que el artículo 420 del Código Penal Federal contempla sanciones de uno a nueve años de prisión por conductas que dañen a especies protegidas. Así como la Ley General de Vida Silvestre de México prohíbe el daño a la fauna con trampas, venenos, redes y armas automáticas o de ráfaga, en casos de osos la disposición constituye a un delito federal y establece que si un animal de este tipo ingresa a un domicilio, debe reportarse a Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) o a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para activar un protocolo de captura con trampas de caja no letales y su reubicación posterior. La clasificación de la subespecie presente en Nuevo León ha tenido modificaciones entre distintas versiones de la norma. La Profepa ha señalado en comunicados sobre ejemplares en dicha región que Ursus americanus eremicus estaba listado bajo la categoría de peligro de extinción. En registros más recientes de CONABIO, la subespecie aparece bajo la categoría de “Sujeta a protección especial” en la modificación de 2019 de la NOM-059-SEMARNAT-2010.

PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NL INTERPONE DENUNCIA EN PROFEPA En medio de la polémica ocasionada por el uso de tablas con clavos para evitar el ingreso de osos en las residencias ubicadas en la colonia Olinalá en San Pedro Garza García, Nuevo León, Parques y Vida Silvestre presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). A través de un comunicado se informó que el organismo público descentralizado presentó la denuncia luego de conocerse la elaboración y distribución de aproximadamente 40 tablas de madera con clavos expuestos. “Por sus características, estos dispositivos pueden causar heridas, dolor y sufrimiento a la fauna silvestre. La Ley General de Vida Silvestre establece la obligación de dar trato digno y respetuoso a los ejemplares y de evitar su tensión, traumatismo y dolor, El oso negro es una especie en peligro de extinción y está protegida por la ley federal en todo el país”, indicó el organismo. Añadió que, aunque se informó que el uso de las tablas sería suspendido y que se solicitaría su retiro, la denuncia pide a Profepa investigar cuántos dispositivos se fabricaron y distribuyeron, donde se colocaron, si fueron retirados y si algún ejemplar tuvo contacto con ellos, además de que también solicita que la autoridad federal determine las responsabilidades, que en su caso, correspondan. “Entendemos, la preocupación de las familias, pero las tablas con clavos no son la solución, Mover a los osos del lugar solo maquilla el problema, la solución está en prevenir que entren. Los osos no son el problema, nos corresponde aprender a convivir con ellos”, señaló el director general de Parques y Vida Silvestre, Luis Andrés Herrera Sosa.

¿QUÉ HACER ANTE LA PRESENCIA DE UN OSO? El ingreso de la fauna silvestre a una vivienda de Olinalá volvió a poner sobre la mesa la convivencia entre la población y los osos negros que habitan en zonas de Nuevo León. Las autoridades ambientales han recomendado mantener cerrados los accesos de las viviendas y evitar dejar disponibles alimentos, basura u otros elementos que puedan atraer a los animales. En caso de encontrar un oso, las autoridades deben encargarse de evaluar la situación y determinar las medidas correspondientes.

Las recomendaciones que se emitieron por Parques y Vida Silvestre son: instalar protecciones en puertas y ventanas de planta baja, hacer instalaciones de herrería que impidan el acceso de los ejemplares a los interiores residenciales y manejar adecuadamente la basura y los alimentos, son dejarlos al alcance de la fauna.

Aracely Chantaka Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).

Columna: Merodeando