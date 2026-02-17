Mueren 115 civiles en enfrentamientos entre criminales y Guardia Nacional durante 2025

La Guardia Nacional (GN) reconoció que durante 2025 fallecieron 115 civiles como resultado de 191 enfrentamientos armados en los que su personal utilizó armas de fuego para repeler agresiones de presuntos integrantes de la delincuencia.

De acuerdo con su Informe Anual de Actividades 2025, remitido al Senado de la República, la GN está integrada, al cierre del año pasado, por 121 mil 247 elementos, de los cuales 112 mil 589 son militares y 8 mil 658 provienen de la extinta Policía Federal y personal de confianza.

El despliegue operativo en las 32 Coordinaciones Estatales alcanzó 100 mil 911 efectivos, consolidando su presencia territorial como principal fuerza de seguridad federal.

GN REPORTA AGRESIONES CONTRA SU PERSONAL

Durante 2025, la corporación reportó 206 agresiones armadas contra su personal. Más de la mitad de estos ataques se concentraron en cuatro entidades: Michoacán (45), Sinaloa (30), Guanajuato (24) y Sonora (13), zonas consideradas de alta incidencia delictiva.

En 191 casos, los elementos hicieron uso de armas de fuego conforme a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

”La Guardia Nacional cumple con sus atribuciones con estricto apego a las disposiciones legales en materia de uso de la fuerza. Es por eso que su personal utiliza las armas letales en casos estrictamente necesarios cuando sufren agresiones que ponen en riesgo su vida o de la ciudadanía.

”Durante 2025, como resultado de los 191 casos en los que el personal de la Guardia Nacional repelió agresiones utilizando armas de fuego, fallecieron 115 personas civiles”, señala el documento.

CNDH EMITE RECOMENDACIONES POR EXCESO DE FUERZA

El informe subraya que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no emitió recomendaciones durante 2025 por exceso en el uso de la fuerza, pero sí notificó 365 expedientes de queja por presuntas violaciones a derechos humanos, de los cuales 191 concluyeron sin responsabilidad y 174 siguen en investigación.

La CNDH emitió la recomendación 196VG/2025, derivada de hechos ocurridos el 30 de mayo de 2023 en Aguililla, Michoacán, por violaciones graves a derechos humanos, atribuibles a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán.

En tareas de seguridad pública federal y apoyo a estados y municipios, la Guardia Nacional detuvo a 8 mil 505 personas. 2 mil 375 fueron puestas a disposición del Ministerio Público federal, 3 mil 191 ante autoridades del fuero común y 2 mil 939 por faltas administrativas.

También reportó aseguramientos relevantes de vehículos, armas, hidrocarburos, sustancias ilícitas, divisas y equipo táctico.

GN DESTACA COMBATE EN ROBO DE COMBUSTIBLE

En el combate al robo de combustible, destacó el aseguramiento de más de 6.4 millones de litros de gasolina, 7.7 millones de litros de diésel, 592 mil litros de gas LP, 6.9 millones de litros no identificados, así como la detección de mil 146 tomas clandestinas.

En cuanto a la disciplina y control interno, durante 2025, 58 integrantes fueron sancionados: 17 removidos, 39 suspendidos temporalmente y dos cambiados de unidad.

Además, se aplicaron 17 mil 973 correctivos disciplinarios, que incluyeron 8 mil 222 arrestos, 9 mil 258 restricciones y 493 amonestaciones privadas.

La Unidad de Asuntos Internos inició 2 mil 106 expedientes de investigación, realizó 181 investigaciones de campo y concluyó 4 mil 109 expedientes, de los cuales 471 derivaron en procedimientos administrativos contra 602 elementos. También se presentaron 103 denuncias penales que involucran a 320 integrantes y se dio vista al Órgano Interno de Control en 262 casos.