Observa ASF a Pemex anomalías por más de 2 mil millones de pesos

México
/ 17 febrero 2026
    Del monto total que se le observó a Pemex, ya solventó 287 millones 559 mil pesos. CUARTOSCURO

Detectan posibles actos de corrupción en la entrega de contratos del Campo Quesqui, en el estado de Tabasco

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó presuntos daños al erario por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) por más de 2 mil millones de pesos.

A través de 30 fiscalizaciones, realizadas a la gestión de la paraestatal durante el año 2024, se revelan posibles actos de corrupción, destacando las irregularidades en la entrega de contratos del Campo Quesqui, en el Estado de Tabasco, que desde hace varios años es investigada por daños ambientales, e incluso enfrenta juicios en Estados Unidos por actos de soborno.

TE PUEDE INTERESAR: Enviará México extrañamiento a Reino Unido por asilo a Karime Macías

La ASF advirtió a Pemex sobre las irregularidades, y del monto total, ya solventó 287 millones 559 mil pesos. Sin embargo, falta por recuperar un total de mil 762 millones 959.8 pesos. La paraestatal cuenta con un plazo de 30 días hábiles para atender las observaciones.

La auditoría en la que se detectó el mayor daño al erario fue la 2024-6-90T9G-22-0260-2025, en la que se revisaron los contratos relacionados con la operación del Campo Quesqui, en el Estado de Tabasco. Un yacimiento del que Pemex extrae gas natural y condensados.

DETECTAN PAGOS EN EXCESO EN TRABAJOS DE LASTRABARRENAS

De acuerdo con la fiscalización, se detectaron pagos en exceso por más de mil 232 millones de pesos en las partidas números 86 y 87 referentes a trabajos con lastrabarrenas. El máximo órgano fiscalizador del país encontró diferencias entre la cantidad de lastrabarrenas por hora estimadas y pagadas contra las comprobadas mediante los reportes elaborados por Pemex.

También se advirtieron diferencias de 36.6 millones de pesos entre lo pagado y lo acreditado con reportes operativos diarios, relativo a los trabajos relacionados con el fluido de control perdido y de inyección de nitrógeno.

Finalmente, se localizaron adeudos al programa PACMA por 45 millones 881 mil 900 pesos, en el contrato número 423114810, respecto al presupuesto de tres cédulas PROA que no se han concluido y que fueron reconocidas en el finiquito del contrato.

”Se determinó un monto por 1,561,432,451.88 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 246,317,503.62 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,315,114,948.26 pesos están pendientes de aclaración.

El Campo Quesqui lleva varios años en la mira de las autoridades. En el último lustro, la ASF había reportado irregularidades que sumaban 805 millones de pesos en proyectos vinculados a dicho yacimiento.

En paralelo, investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, revelaron que empresarios pagaron sobornos a funcionarios de Pemex Exploración y Producción (PEP) entre 2019 y 2021 para asegurar contratos de infraestructura en campos estratégicos. En diciembre de 2025, un jurado en Houston declaró culpable al empresario Ramón Alexandro Robirosa Martínez por conspirar para sobornar a funcionarios de Pemex con artículos de lujo y efectivo para retener pagos y obtener contratos.

Además, Quesqui ha sido señalada por la destrucción de recursos nacionales, y por la quema ilegal de hidrocarburos por un límite superior al permitido, motivo por el que existe una investigación abierta de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

LAS OTRAS AUDITORÍAS

En otras auditorías, la ASF detectó presuntos daños al erario por 163 millones por irregularidades en el suministro de Productos Químicos para el Acondicionamiento del Crudo de las Regiones Marinas de Pemex Exploración y Producción; daños por 174 millones en la revisión de contratos del Campo Comalcalco Fase II, en el Estado de Tabasco; daños por 33 millones en el desarrollo del Paquete 4 y Contratos Relacionados con el Proyecto de la Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, en el Estado de Tabasco; y presuntas irregularidades por 29 millones de pesos en la revisión de Contratos del Campo Tupilco Profundo, en el Estado de Tabasco, entre otras.

Temas


finanzas
Auditorías

