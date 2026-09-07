Mueren seis pasajeros dentro de combi en Tultitlán durante tormenta; investigan fuga de gas

Las intensas lluvias registradas durante la tarde y noche del domingo 6 de septiembre provocaron inundaciones en distintos puntos de Tultitlán, Estado de México, donde seis pasajeros de una unidad de transporte público murieron después de que la combi en la que viajaban quedara varada en una zona afectada por el agua. El incidente ocurrió a la altura de la estación Cueyamil del Tren Suburbano, donde los encharcamientos dificultaron la circulación. La unidad, perteneciente a la Ruta 30, habría quedado atrapada en medio de la inundación.

De acuerdo con los primeros datos conocidos, la principal línea de investigación apunta a que los pasajeros se intoxicaron debido a una fuga de gas registrada al interior de la unidad. Las autoridades mexiquenses ya realizan las investigaciones para determinar qué provocó la fuga y establecer las circunstancias en las que ocurrieron las muertes.

¿QUÉ OCURRIÓ CON LOS PASAJEROS DE LA COMBI TULTITLÁN? Las primeras indagatorias señalan que la unidad quedó varada debido al nivel del agua acumulada en la zona. Hasta el momento no se ha establecido de manera definitiva si la fuga de gas se originó por algún daño provocado al vehículo durante la inundación o por una falla mecánica. Reportes extraoficiales indican que tres de las víctimas habrían muerto al interior de la unidad, mientras que otras tres fallecieron después de descender del transporte. Las autoridades aún no han dado a conocer oficialmente las identidades de las seis personas fallecidas. De acuerdo con la información disponible hasta ahora, las víctimas eran cuatro hombres y dos mujeres. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México realiza las diligencias correspondientes para determinar con precisión la causa de muerte y esclarecer cómo ocurrió el incidente.

LLUVIAS PROVOCARON SEVERAS INUNDACIONES EN TULTITLÁN La zona donde ocurrió el incidente registró importantes acumulaciones de agua debido a las precipitaciones del domingo. La Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán informó la noche del domingo que, ante las lluvias registradas en la entidad, su personal realizó recorridos de supervisión en las zonas afectadas. Los trabajadores llevaron a cabo labores de apertura de rejillas y desazolve de coladeras con el objetivo de agilizar el desfogue del agua acumulada. Las inundaciones afectaron diferentes vialidades del municipio y complicaron la circulación durante la noche, mientras los servicios de emergencia atendían los puntos con mayores afectaciones.

ESTADO DE MÉXICO MANTIENE PRONÓSTICO DE LLUVIAS Durante la mañana de este lunes, Protección Civil del Estado de México advirtió que se esperan lluvias en gran parte de la entidad. De acuerdo con el organismo, la nubosidad proveniente del Océano Pacífico favorecerá precipitaciones de ligeras a moderadas, aunque también existe posibilidad de lluvias fuertes y tormentas eléctricas. Ante el pronóstico, las autoridades mantienen el llamado a extremar precauciones en zonas susceptibles a inundaciones y encharcamientos, así como a atender las indicaciones de los cuerpos de emergencia. La investigación sobre el fallecimiento de los seis pasajeros continúa para determinar las circunstancias exactas en las que la unidad quedó varada y establecer el origen de la fuga que habría provocado la intoxicación. Con información de N+ y medios de comunicación

Temas

Muertes inundaciones Tormentas

Localizaciones

Edomex Tultitlán

