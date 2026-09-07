¿Quién es el nuevo habitante que entró a La Casa de los Famosos México 2026 y quién fue eliminado?

La Casa de los Famosos México 2026 tuvo un giro inesperado durante su sexta gala de eliminación. Cuando los habitantes esperaban conocer quién dejaría la competencia, la producción sorprendió al anunciar que una nueva participante entraría al reality a través del carrusel. La noticia fue revelada por Galilea Montijo, quien explicó en un video publicado en las redes oficiales del programa que este mecanismo, utilizado hasta entonces para las despedidas, tendría una función completamente distinta.

“Por el carrusel de la casa hemos visto pasar muchísimas historias, lágrimas, sonrisas, triunfos, derrotas, emotivos regresos y tristes despedidas, pero nunca nada como esto”, señaló la conductora.

“Este domingo entrará por el carrusel un nuevo habitante”, agregó Montijo, sin revelar la identidad de la persona que ocuparía ese lugar. La incertidumbre provocó que durante los días previos surgieran diferentes nombres entre los seguidores del programa. FLOR VIGNA ABANDONA LA COMPETENCIA COMO LA SÉPTIMA ELIMINADA Mientras la producción preparaba el ingreso sorpresa, Flor Vigna se convirtió en la séptima eliminada de La Casa de los Famosos México 2026. La salida ocurrió apenas cinco días después de la partida de Aldo Rendón, quien dejó el programa por motivos de salud. La eliminación de Vigna abrió paso al momento que terminó convirtiéndose en uno de los acontecimientos más comentados de la gala: el ingreso de una nueva integrante a la casa. Antes de que se conociera la identidad de la participante, entre las especulaciones aparecieron nombres como Yeri Mua, Adrián Marcelo y Ricardo Peralta. También comenzó a circular el nombre de Gala Montes debido a un video en el que la actriz había mencionado que estaría “encerrada”. La pista tomó fuerza conforme se acercaba la emisión dominical, aunque la producción evitó confirmar públicamente su participación hasta el momento de la sorpresa. GALA MONTES SORPRENDE A LOS HABITANTES Finalmente, Gala Montes apareció por el carrusel y se convirtió en la nueva competidora de La Casa de los Famosos México 4. Antes de su entrada, Apio Quijano, Alexis Ayala y Dalilah Polanco fueron vistos en el mecanismo, por lo que los habitantes pensaron que alguno de ellos podría regresar al programa.

La llegada de Montes cambió por completo la escena. Los habitantes se acercaron para abrazarla mientras intentaban asimilar que la actriz se incorporaba oficialmente a la competencia. “Yo quería estar con Flor”, dijo Gala Montes después de entrar a la casa, al explicar que conocía a la argentina que acababa de abandonar el reality. La Jefa también le informó cuál sería su nuevo espacio dentro del programa: “Por decisión del público dormirás en la habitación Malibú”. Cynthia Klitbo fue quien acompañó a Montes al vestidor para mostrarle el lugar que ocuparía y ayudarla a instalarse. La nueva participante también confesó que tenía hambre después de varias horas sin comer. Yahir se ofreció de inmediato a prepararle algo de cenar, mientras el resto de los habitantes comenzaba a recibirla. DATOS CURIOSOS · Gala Montes ingresó como nueva habitante de La Casa de los Famosos México 2026. · Flor Vigna se convirtió en la séptima eliminada. · El ingreso de Montes ocurrió mediante el carrusel, utilizado anteriormente para las salidas. · Cynthia Klitbo acompañó a Gala para conocer su habitación y espacio en el vestidor. · El carrusel había sido utilizado para despedir a participantes antes de la llegada de Montes.

· La actriz recibió la habitación Malibú por decisión del público. · Gala Montes recordó que conocía a Flor Vigna y lamentó no poder compartir la casa con ella. · Gema Garoa expresó admiración por Montes debido a los acontecimientos que protagonizó durante la segunda temporada, incluidos sus enfrentamientos con Adrián Marcelo.