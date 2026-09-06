Raúl Jiménez roza el gol con Wolves; Mateo Chávez y AZ siguen líderes

Raúl Jiménez y Mateo Chávez fueron titulares este domingo 6 de septiembre de 2026 en una jornada de contrastes para los mexicanos en Europa: Wolverhampton empató 2-2 con Birmingham City en la Championship y AZ Alkmaar remontó para vencer 3-2 al Heerenveen en la Eredivisie. En St. Andrew’s, Jiménez portó el gafete de capitán, disputó 76 minutos y participó en la construcción del primer gol de los Wolves. Al minuto 3, el delantero conectó con Rodrigo Gomes, quien envió el centro que Fer López convirtió en la ventaja visitante.

El atacante mexicano también estuvo cerca de firmar una anotación de gran factura: al 40 cobró un tiro libre que se estrelló en el travesaño.

La acción retrató su insistencia frente al arco, aunque terminó sin gol y fue sustituido por Tommy Doyle en la segunda mitad. Los Wolves dejaron escapar dos ventajas. Jay Stansfield empató al 22 y Ladislav Krejci devolvió la delantera al conjunto visitante con un cabezazo al 31. Sin embargo, un pase hacia atrás de Jackson Tchatchoua terminó en autogol al 36 y estableció el 2-2 definitivo. José Sá sostuvo la igualada con intervenciones en el cierre. Wolverhampton sumó un punto fuera de casa, pero encadenó dos encuentros sin victoria tras su derrota ante West Ham, un freno en su búsqueda del regreso a la Premier League.

En Países Bajos, Mateo Chávez comenzó como lateral izquierdo del AZ Alkmaar, que conservó el paso perfecto en la quinta jornada. El mexicano jugó la primera mitad y fue reemplazado por Mees de Wit para el complemento, cuando su equipo perdía 2-1. Ro-Zangelo Daal adelantó al AZ al minuto 7, pero Nolhan Courtens y Ringo Meerveld dieron vuelta al marcador antes del descanso en el Abe Lenstra Stadion. Chávez se incorporó al ataque y al 23 lanzó un centro que Weslley Patati no pudo aprovechar. Con el defensor mexicano fuera del campo, AZ encontró la reacción: Mexx Meerdink igualó al 69 y Ayoub Oufkir selló el triunfo al 83, apenas después de ingresar. El equipo llegó a 15 puntos en cinco partidos y mantuvo el liderato de la Eredivisie.

El siguiente reto del AZ será ante el Willem II el viernes 11 de septiembre, con la posibilidad de extender su racha y seguir en la cima del campeonato.