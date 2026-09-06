Raúl Jiménez roza el gol con Wolves; Mateo Chávez y AZ siguen líderes

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    Raúl Jiménez roza el gol con Wolves; Mateo Chávez y AZ siguen líderes
    Raúl Jiménez y Mateo Chávez fueron titulares en el empate 2-2 de Wolverhampton y la victoria 3-2 del AZ Alkmaar, respectivamente. FOTOS: X

El delantero portó el gafete de capitán ante Birmingham, mientras el lateral disputó la primera mitad del duelo frente al Heerenveen

Raúl Jiménez y Mateo Chávez fueron titulares este domingo 6 de septiembre de 2026 en una jornada de contrastes para los mexicanos en Europa: Wolverhampton empató 2-2 con Birmingham City en la Championship y AZ Alkmaar remontó para vencer 3-2 al Heerenveen en la Eredivisie.

En St. Andrew’s, Jiménez portó el gafete de capitán, disputó 76 minutos y participó en la construcción del primer gol de los Wolves.

Al minuto 3, el delantero conectó con Rodrigo Gomes, quien envió el centro que Fer López convirtió en la ventaja visitante.

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El atacante mexicano también estuvo cerca de firmar una anotación de gran factura: al 40 cobró un tiro libre que se estrelló en el travesaño.

La acción retrató su insistencia frente al arco, aunque terminó sin gol y fue sustituido por Tommy Doyle en la segunda mitad.

Los Wolves dejaron escapar dos ventajas. Jay Stansfield empató al 22 y Ladislav Krejci devolvió la delantera al conjunto visitante con un cabezazo al 31. Sin embargo, un pase hacia atrás de Jackson Tchatchoua terminó en autogol al 36 y estableció el 2-2 definitivo.

José Sá sostuvo la igualada con intervenciones en el cierre. Wolverhampton sumó un punto fuera de casa, pero encadenó dos encuentros sin victoria tras su derrota ante West Ham, un freno en su búsqueda del regreso a la Premier League.

En Países Bajos, Mateo Chávez comenzó como lateral izquierdo del AZ Alkmaar, que conservó el paso perfecto en la quinta jornada.

El mexicano jugó la primera mitad y fue reemplazado por Mees de Wit para el complemento, cuando su equipo perdía 2-1.

Ro-Zangelo Daal adelantó al AZ al minuto 7, pero Nolhan Courtens y Ringo Meerveld dieron vuelta al marcador antes del descanso en el Abe Lenstra Stadion.

Chávez se incorporó al ataque y al 23 lanzó un centro que Weslley Patati no pudo aprovechar.

Con el defensor mexicano fuera del campo, AZ encontró la reacción: Mexx Meerdink igualó al 69 y Ayoub Oufkir selló el triunfo al 83, apenas después de ingresar. El equipo llegó a 15 puntos en cinco partidos y mantuvo el liderato de la Eredivisie.

El siguiente reto del AZ será ante el Willem II el viernes 11 de septiembre, con la posibilidad de extender su racha y seguir en la cima del campeonato.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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