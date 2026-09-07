Se aproxima Tormenta Negra a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano
Una Tormenta Negra se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 48 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Para este lunes, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del territorio nacional, ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua; puntuales muy fuertes en zonas de Durango; y puntuales fuertes en zonas de Baja California, las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.
A su vez, una circulación ciclónica y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera en el interior del país, inestabilidad atmosférica y un canal de baja presión en el sureste mexicano, además de una nueva onda tropical 37 que se aproximará a la península de Yucatán, generarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; puntuales fuertes en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias con intervalos de chubascos en Campeche; todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas.
Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el norte del territorio mexicano, estados del litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).
Para el martes, la interacción entre el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera sobre territorio mexicano, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en la mayor parte de México, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Puebla y Veracruz.
La onda tropical 37 se desplazará sobre el sur y occidente mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en las regiones mencionadas.
Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana; prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste), iniciando el día miércoles para Baja California (noreste).
CLIMA PARA SALTILLO
Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 17 y máxima de 27 grados, el martes tendremos una máxima de 27 y una mínima de 17 grados con probabilidad de lluvias, finalmente para el miércoles, una máxima de 27 y mínima de 17.
PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL
Tormenta Negra... Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (centro y sur), Sonora (centro, este y sur), Sinaloa (norte y centro) y Chihuahua (suroeste).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango (oeste y noroeste), Zacatecas (oeste y sur), Aguascalientes, San Luis Potosí (norte y este), Nayarit (norte y este), Jalisco (norte y oeste), Colima, Michoacán (norte y este), Guanajuato (este), Querétaro (norte, centro y sur), Hidalgo (oeste, centro y sur), Puebla (norte y oeste), Morelos (sur), Guerrero (norte y este), Oaxaca (oeste y sur), Chiapas (sur) y Veracruz (norte y centro).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (sur), Coahuila (sureste), Nuevo León (sureste), Estado de México (noroeste), Ciudad de México, Tlaxcala, Tamaulipas (suroeste), Tabasco, Yucatán (centro y norte) y Quintana Roo (norte).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Campeche.
TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas montañosas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste y costa oeste), Baja California Sur (costa oeste), Sonora (noroeste, oeste y este), Sinaloa (norte, centro y sur), Chihuahua (noreste), Coahuila (noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste) y Oaxaca (sur).
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Durango (este y oeste), San Luis Potosí (centro y este), Nayarit (norte), Jalisco (norte), Colima (este), Michoacán (centro), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro (norte) y Estado de México (suroeste).
PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO
Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Chiapas, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y Guerrero.
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.
Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Sinaloa y Nayarit.
¿QUÉ ES UNA TORMENTA?
Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera.
Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo.
Tipos de tormentas
Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia.
Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones.
Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños.
Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve.
Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán.
¿Cómo se forma una tormenta?
Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales:
Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad.
Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes.
Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo.
Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve.
¿Qué riesgos representan?
Las tormentas pueden provocar:
Inundaciones repentinas.
Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos.
Descargas eléctricas peligrosas.
Deslizamientos de tierra en zonas montañosas.
Daños en viviendas, carreteras y cultivos.
¿Qué hacer durante una tormenta?
Permanecer en un lugar seguro y evitar espacios abiertos.
No refugiarse debajo de árboles aislados.
Desconectar aparatos eléctricos si existe riesgo de descargas.
Evitar cruzar calles o ríos con corriente de agua.
Mantenerse informado mediante los avisos del servicio meteorológico y de protección civil.
En términos generales, una tormenta es un fenómeno atmosférico de corta o mediana duración que puede variar desde una lluvia con actividad eléctrica hasta eventos severos capaces de generar daños importantes, por lo que es fundamental atender los pronósticos y las recomendaciones de las autoridades.