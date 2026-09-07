Se aproxima Tormenta Negra a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Una Tormenta Negra se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 48 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este lunes, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del territorio nacional, ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua; puntuales muy fuertes en zonas de Durango; y puntuales fuertes en zonas de Baja California, las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

A su vez, una circulación ciclónica y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera en el interior del país, inestabilidad atmosférica y un canal de baja presión en el sureste mexicano, además de una nueva onda tropical 37 que se aproximará a la península de Yucatán, generarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; puntuales fuertes en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias con intervalos de chubascos en Campeche; todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el norte del territorio mexicano, estados del litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

Para el martes, la interacción entre el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera sobre territorio mexicano, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en la mayor parte de México, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Puebla y Veracruz. La onda tropical 37 se desplazará sobre el sur y occidente mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en las regiones mencionadas.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana; prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste), iniciando el día miércoles para Baja California (noreste).

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 17 y máxima de 27 grados, el martes tendremos una máxima de 27 y una mínima de 17 grados con probabilidad de lluvias, finalmente para el miércoles, una máxima de 27 y mínima de 17. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Tormenta Negra... Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (centro y sur), Sonora (centro, este y sur), Sinaloa (norte y centro) y Chihuahua (suroeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango (oeste y noroeste), Zacatecas (oeste y sur), Aguascalientes, San Luis Potosí (norte y este), Nayarit (norte y este), Jalisco (norte y oeste), Colima, Michoacán (norte y este), Guanajuato (este), Querétaro (norte, centro y sur), Hidalgo (oeste, centro y sur), Puebla (norte y oeste), Morelos (sur), Guerrero (norte y este), Oaxaca (oeste y sur), Chiapas (sur) y Veracruz (norte y centro). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (sur), Coahuila (sureste), Nuevo León (sureste), Estado de México (noroeste), Ciudad de México, Tlaxcala, Tamaulipas (suroeste), Tabasco, Yucatán (centro y norte) y Quintana Roo (norte). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Campeche. TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas montañosas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste y costa oeste), Baja California Sur (costa oeste), Sonora (noroeste, oeste y este), Sinaloa (norte, centro y sur), Chihuahua (noreste), Coahuila (noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste) y Oaxaca (sur). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Durango (este y oeste), San Luis Potosí (centro y este), Nayarit (norte), Jalisco (norte), Colima (este), Michoacán (centro), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro (norte) y Estado de México (suroeste). PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Chiapas, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y Guerrero. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Sinaloa y Nayarit.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA? Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera. Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo. Tipos de tormentas Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia. Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones. Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños. Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve. Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán. ¿Cómo se forma una tormenta? Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales: Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad. Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes. Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo. Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve. ¿Qué riesgos representan? Las tormentas pueden provocar: Inundaciones repentinas. Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos. Descargas eléctricas peligrosas. Deslizamientos de tierra en zonas montañosas. Daños en viviendas, carreteras y cultivos.

¿Qué hacer durante una tormenta? Permanecer en un lugar seguro y evitar espacios abiertos. No refugiarse debajo de árboles aislados. Desconectar aparatos eléctricos si existe riesgo de descargas. Evitar cruzar calles o ríos con corriente de agua. Mantenerse informado mediante los avisos del servicio meteorológico y de protección civil. En términos generales, una tormenta es un fenómeno atmosférico de corta o mediana duración que puede variar desde una lluvia con actividad eléctrica hasta eventos severos capaces de generar daños importantes, por lo que es fundamental atender los pronósticos y las recomendaciones de las autoridades.