Alistan subasta de activos de AHMSA en Monclova, Coahuila

Víctor Manuel Aguilera, síndico de la quiebra, abrió el 7 de agosto la convocatoria para que los interesados presenten sus propuestas de compra por los activos de la acerera y su división minera de carbón y fierro, con sede en Monclova, Coahuila.

La Secretaría de Hacienda, uno de los principales acreedores gubernamentales en la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), recibirá el próximo 20 de septiembre las cartas de intención de empresas interesadas en adquirir los activos de ambas compañías, como paso previo a la subasta programada para el 25 de septiembre.

Ruth Huerta, Jueza Segunda de Concursos Mercantiles, autorizó que las audiencias finales y la subasta se realicen en esas fechas, luego de que el proceso contemplara originalmente distintas fechas y prórrogas judiciales.

Los activos de AHMSA y MINOSA tienen un valor de referencia cercano a mil 326 millones de dólares. Los recursos que se obtengan de la venta serán destinados prioritariamente a liquidar los adeudos con más de 14 mil trabajadores y posteriormente a cubrir pasivos fiscales y créditos con dependencias federales, entre ellas Hacienda, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La convocatoria, publicada por la Sindicatura de AHMSA y MINOSA, formaliza la etapa de participación de inversionistas interesados en la adquisición de los activos esenciales de ambas empresas, conforme al procedimiento especial de enajenación aprobado por la Jueza Segunda de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles mediante acuerdo del 31 de julio de 2026.