Nariz Roja organiza protestas en varios estados de México; exigen quimioterapias

Su objetivo fue exigirle al Gobierno Federal , medicamentos y quimioterapias.

El 9 de agosto se reportó que en diversos estados de México gente se movilizó para sumarse a la protesta de la asociación civil sin fines de lucro: Nariz Roja.

La Marcha Nacional ‘Queremos Medicinas’ se realizó en Guadalajara, Villahermosa y Oaxaca.

En videos y publicaciones, compartidos por los asistentes, se destacaron las frases ‘Merecemos un sistema de salud digno’ y ‘Queremos medicinas’.

En Oaxaca se destacó que los manifestantes gritaban la siguiente frase ‘Oaxaca de fiesta y los niños que se mueran’.

El colectivo indicó, desde sus redes sociales, que las siguientes manifestaciones se realizarán el 10 de agosto, en las ciudades de Toluca, León Guanajuato, Aguascalientes, Atotonilco el Alto Jalisco, Uruapan Michoacán, Cancún y Ciudad de México.

En la Ciudad de México, se especificó que la manifestación iniciará a las 10:00 de la mañana, en el Ángel de la Independencia.