Nariz Roja organiza protestas en varios estados de México; exigen quimioterapias

México
/ 9 agosto 2025
    Nariz Roja organiza protestas en varios estados de México; exigen quimioterapias
    Manifestantes exigen medicamentos y quimioterapias FOTO: VANGUARDIA

En diferentes ciudades de México, voluntarios protestaron por la falta de medicamentos y tratamientos de quimio en el país

El 9 de agosto se reportó que en diversos estados de México gente se movilizó para sumarse a la protesta de la asociación civil sin fines de lucro: Nariz Roja.

Su objetivo fue exigirle al Gobierno Federal, medicamentos y quimioterapias.

TE PUEDE INTERESAR: Estas son las reacciones adversas de la pasta dental Colgate Clean Mint, según Cofepris

La Marcha Nacional ‘Queremos Medicinas’ se realizó en Guadalajara, Villahermosa y Oaxaca.

En videos y publicaciones, compartidos por los asistentes, se destacaron las frases ‘Merecemos un sistema de salud digno’ y ‘Queremos medicinas’.

En Oaxaca se destacó que los manifestantes gritaban la siguiente frase ‘Oaxaca de fiesta y los niños que se mueran’.

El colectivo indicó, desde sus redes sociales, que las siguientes manifestaciones se realizarán el 10 de agosto, en las ciudades de Toluca, León Guanajuato, Aguascalientes, Atotonilco el Alto Jalisco, Uruapan Michoacán, Cancún y Ciudad de México.

En la Ciudad de México, se especificó que la manifestación iniciará a las 10:00 de la mañana, en el Ángel de la Independencia.

TE PUEDE INTERESAR: Conoce la nueva versión del ‘atlas del cáncer´, anualmente hay 18.7 millones de nuevos casos

Se recomendó que los asistentes vayan uniformados de blanco, para simbolizar unidad y solidaridad a los pacientes.

Temas


México
Salud

Localizaciones


México

COMENTARIOS

Selección de los editores
Saraperos de Saltillo vivió una temporada de contrastes en 2025: de un juego histórico sin hit ni carrera a quedarse fuera de los playoffs LMB.

Saraperos de Saltillo 2025: del juego histórico sin hit a la dolorosa eliminación de Playoffs en la LMB
La cancillería mexicana subrayó que el combate al tráfico de drogas y armas con Estados Unidos seguirá en un marco de igualdad y respeto territorial

México reafirma que no aceptará fuerzas militares estadounidenses en su territorio; SRE emite comunicado
Los imputados por la muerte de Fernandito enfrentan prisión preventiva tras confirmarse la legalidad de su detención, mientras continúa la investigación del caso.

‘Yo lo atendí, pero, pues, se murió’: Lilia ‘N’ declara sobre la muerte de Fernandito
Autoridades federales desmantelaron un laboratorio de metanfetaminas en Chiapas y aseguraron una bodega con más de cuatro toneladas de insumos químicos en Guerrero

Desmantelan laboratorio clandestino de metanfetaminas en Chiapas y aseguran 2.5 toneladas de drogas

Vista de la puerta de una farmacia CVS perforada por una bala, cerca de donde un hombre disparó en la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Atlanta. FOTO:

Identifican al sospechoso del tiroteo en los CDC en Atlanta donde un policía fue asesinado
Al lugar acudieron autoridades de seguridad para salvaguardar el área donde ocurrieron los hechos, así como para realizar las indagaciones pertinentes: FOTO:

Tiroteo en Time Square en Nueva York deja tres heridos; hay un adolescente detenido como sospechoso
Vladímir Putin se reunió con Donald Trump seis veces durante su primer mandato, en y al margen de las reuniones del Grupo de los 20 (G20) y del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

Las reuniones entre Putin y los presidentes de EU, de la cooperación a la confrontación

Edificios destruidos durante las operaciones terrestres y aéreas israelíes en el norte de la Franja de Gaza, vistos desde el sur de Israel, el viernes 8 de agosto de 2025. FOTO:

EU acusa a Francia de frustrar el alto el fuego en Gaza por reconocer a Palestina como Estado