Nicole Pardo fue localizada con vida, tras secuestro en Culiacán, Sinaloa
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La tiktoker, de usuario: La Nicholette, de 20 años, fue reportada como desaparecida el 20 de enero del 2026
El 24 de enero, autoridades de la Fiscalía de Sinaloa reportaron la localización, con vida, de la tiktoker, Nicole Pardo Molina.
La influencer, conocida como La Nicholette, fue localizada con vida, tras haber sido secuestrada por dos sujetos armados en Culiacán, Sinaloa.
Previamente, Nicole Pardo había sido vista, por última vez, en el fraccionamiento Isla Musala; familiares de la influencer, de solo 20 años, habían perdido contacto desde el 20 de enero del 2026.
TE PUEDE INTERESAR: Activan Protocolo Alba por desaparición de la influencer Nicole Pardo Molina en Culiacán
Según informes de las autoridades, ella ya se encuentra con su familia y porta buen estado de salud. Hasta el momento, no se han compartido, para los medios, las características de su localización, ni las condiciones en las que se encontraba.