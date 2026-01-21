Activan Protocolo Alba por desaparición de la influencer Nicole Pardo Molina en Culiacán

/ 21 enero 2026
    La Fiscalía de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda por Nicole Pardo Molina, creadora de contenido conocida como ‘La Nicholette’, quien fue privada de la libertad el 20 de enero en el fraccionamiento Isla Musala VANGUARDIA

Emiten ficha de búsqueda para la localización de Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como ‘La Nicholette’

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa activó el Protocolo Alba para la localización de Nicole Pardo Molina, creadora de contenido conocida en redes sociales como La Nicholette o “La Muchacha del Salado”, quien fue privada de la libertad la tarde del martes 20 de enero de 2026 en la ciudad de Culiacán.

Como parte del protocolo, la FGE difundió una ficha oficial de búsqueda, en la que se indica que la última vez que se le vio fue ese mismo día en su domicilio del fraccionamiento Isla Musala, un sector residencial ubicado al poniente de la capital sinaloense.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan el secuestro de la influencer Nicholette en Culiacán; fue interceptada por hombres armados

HOMBRES ARMADOS SECUESTRAN A LA INFLUENCER ‘LA NICHOLETTE’

De acuerdo con la información disponible, la privación de la libertad ocurrió alrededor de las 17:00 horas en el fraccionamiento Isla Musala, zona donde también se localiza la residencia del mandatario estatal.

La joven fue interceptada por sujetos armados, quienes la obligaron a subir a un automóvil de color blanco. El hecho quedó registrado por la cámara de seguridad de una camioneta Tesla Cybertruck color lila, propiedad de la víctima, la cual fue localizada abandonada en el lugar.

La grabación muestra que al menos tres personas descendieron de un vehículo tipo sedán; uno de ellos portaba un arma larga, y entre todos forzaron a la joven a subir al automóvil antes de retirarse del sitio.

Tras el reporte, elementos del Ejército Mexicano y corporaciones estatales desplegaron un operativo en la zona.

ACTIVAN PROTOCOLO ALBA PARA LOCALIZAR A LA INFLUENCER ‘LA NICHOLETTE’

La ficha emitida por la FGE detalla las siguientes características físicas y de vestimenta:

- Nombre: Nicole Pardo Molina

- Edad: 20 años

- Estatura: 1.62 metros

- Complexión: Tez clara

- Cabello: Largo, lacio, castaño claro

- Ojos: Grandes, color café claro

- Señas particulares: No especificadas

Al momento de su desaparición vestía una blusa color morado, pantalón color negro, huaraches color negro y moño color negro.

El documento oficial señala textualmente:

“Menciona el denunciante, que la última vez que se le vio, fue el día 20 de enero de 2026, en el domicilio ubicado en el Fraccionamiento Isla Musala, Culiacán, Sinaloa, y hasta la fecha no se tienen más datos sobre su paradero. Se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito”.

¿QUIÉN ES LA INFLUENCER ‘LA NICHOLETTE’?

Nicole Pardo Molina es conocida en plataformas digitales bajo los nombres de La Nicholette y La Muchacha del Salado. Su caso adquirió amplia difusión luego de que el video del momento de su privación de la libertad comenzara a circular en redes sociales.

Además de su actividad como creadora de contenido, se le atribuye la popularidad de contar con un corrido dedicado y de conducir una Tesla Cybertruck color morado-lila, vehículo que se observa en la grabación difundida.

En redes sociales, la joven mantiene una presencia activa. En TikTok cuenta con aproximadamente 111 mil seguidores, mientras que en Instagram suma alrededor de 163 mil seguidores, aunque no es la plataforma donde publica con mayor frecuencia.

En algunos perfiles y publicaciones, la influencer es referida con una edad de 25 años, lo que contrasta con la edad de 20 años señalada en la ficha oficial difundida por la Fiscalía.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es La Nicholette?... tiktoker que fue privada de su libertad en Culiacán y que tiene su propio corrido

‘A NICHOLETTE’ VENDÍA MERCANCÍA QUE HACÍA APOLOGÍA AL CRIMEN ORGANIZADO

De acuerdo con la información compartida en sus redes, Nicole Pardo Molina suele publicar contenido desde Culiacán, aunque también pasa temporadas en Phoenix, Arizona. Asimismo, contaba con una tienda en línea donde vendía gorras.

Se ha documentado que algunas de estas prendas incluían alusiones a figuras del narcotráfico, como Ismael “El Mayo” Zambada y el “Chavo Félix”, de acuerdo con lo observado en publicaciones previas.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa no ha informado sobre avances en la localización de la joven influencer. El Protocolo Alba permanece activo y las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación correspondientes, mientras se solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a dar con su paradero.

