$!Activan Protocolo Alba por desaparición de la influencer Nicole Pardo Molina en Culiacán

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa activó el Protocolo Alba para la localización de Nicole Pardo Molina, creadora de contenido conocida en redes sociales como La Nicholette o "La Muchacha del Salado", quien fue privada de la libertad la tarde del martes 20 de enero de 2026 en la ciudad de Culiacán. Como parte del protocolo, la FGE difundió una ficha oficial de búsqueda, en la que se indica que la última vez que se le vio fue ese mismo día en su domicilio del fraccionamiento Isla Musala, un sector residencial ubicado al poniente de la capital sinaloense.

HOMBRES ARMADOS SECUESTRAN A LA INFLUENCER 'LA NICHOLETTE' De acuerdo con la información disponible, la privación de la libertad ocurrió alrededor de las 17:00 horas en el fraccionamiento Isla Musala, zona donde también se localiza la residencia del mandatario estatal. La joven fue interceptada por sujetos armados, quienes la obligaron a subir a un automóvil de color blanco. El hecho quedó registrado por la cámara de seguridad de una camioneta Tesla Cybertruck color lila, propiedad de la víctima, la cual fue localizada abandonada en el lugar. La grabación muestra que al menos tres personas descendieron de un vehículo tipo sedán; uno de ellos portaba un arma larga, y entre todos forzaron a la joven a subir al automóvil antes de retirarse del sitio. Tras el reporte, elementos del Ejército Mexicano y corporaciones estatales desplegaron un operativo en la zona. ACTIVAN PROTOCOLO ALBA PARA LOCALIZAR A LA INFLUENCER 'LA NICHOLETTE' La ficha emitida por la FGE detalla las siguientes características físicas y de vestimenta: - Nombre: Nicole Pardo Molina - Edad: 20 años - Estatura: 1.62 metros - Complexión: Tez clara - Cabello: Largo, lacio, castaño claro - Ojos: Grandes, color café claro - Señas particulares: No especificadas Al momento de su desaparición vestía una blusa color morado, pantalón color negro, huaraches color negro y moño color negro. El documento oficial señala textualmente: "Menciona el denunciante, que la última vez que se le vio, fue el día 20 de enero de 2026, en el domicilio ubicado en el Fraccionamiento Isla Musala, Culiacán, Sinaloa, y hasta la fecha no se tienen más datos sobre su paradero. Se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito".