Niega autosecuestro alcaldesa en Edomex; acusa ‘trama política’

En un video, la morenista calificó los señalamientos como una “trama política” destinada a desacreditar su administración y su integridad como servidora pública.

La Presidenta Municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, rechazó las acusaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) que la vinculan con un presunto “autosecuestro” planeado para encubrir un desfalco al erario municipal.

Ante las versiones que señalan un faltante de 40 millones de pesos en la tesorería municipal -dinero que presuntamente habría sido utilizado para la compra de vehículos y un departamento-, Nápoles aseguró que las finanzas del municipio están en orden.

Asimismo, solicitó formalmente al Órgano Superior de Fiscalización que se apersone en el Ayuntamiento para comprobar la honestidad en el manejo de los recursos.

La Edil sostuvo que su administración ha sido transparente y que los resultados del ejercicio del gasto son “tangibles”.

Respecto a las investigaciones de la Fiscalía, que se basan en el testimonio de un testigo colaborador, denunció irregularidades en el proceso.

Acusó a la Fiscalía de darle un trato discriminatorio y de manipular la información proporcionada originalmente por ella misma con “narrativas facciosas y mentiras”.

Cuestionó la validez del testigo de la FGJEM, argumentando que se trata de una persona que, a cambio de una reducción de sentencia, “dirá lo que otros quieren que diga”.

La morenista señaló que detrás de estas acciones existe un propósito político para afectarla.

Afirmó tener datos de que subalternos que operan bajo las órdenes directas de la Secretaría General de Gobierno del Estado, a cargo de Horacio Duarte Olivares, estarían detrás de este intento de desprestigio.

Demandó al Fiscal General investigar directamente el actuar del personal de la fiscalía especializada y llegar hasta las últimas consecuencias para castigar a los verdaderos responsables del delito cometido en su contra el pasado 31 de mayo.

“Aquí estoy, con la frente en alto y seguiré trabajando porque no tengo nada que esconder”, sentenció Nápoles, reiterando su disposición a colaborar con las autoridades siempre que se respete el debido proceso.