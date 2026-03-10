Renuncia delegado de Segob en Tabasco denunciado por extorsión

Jesús Alí de la Torre, señalado en 2024 por extorsión y amenazas, presentó su renuncia como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal en Tabasco, tras más de un año en el encargo.

El ex funcionario anunció su salida este martes a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Concluyo así con honestidad, ética y resultados, esta etapa de mi trayectoria profesional”, publicó Alí de la Torre, quien anteriormente formó parte del gabinete del Gobernador Javier May Rodríguez en la Subsecretaría de Servicios Registrales.

Alí de la Torre, licenciado en Ciencias Políticas y exalcalde de Villahermosa, asumió la delegación federal en enero de 2025 luego de un proceso de capacitación y tras recibir el visto bueno de su entonces jefe inmediato, José Ramiro López Obrador.

Su trayectoria en el servicio público incluye su paso por la LVIII Legislatura, donde fungió como diputado federal por el PRI entre los años 2000 y 2003.

Aunque el ex delegado no precisó los motivos de su separación, versiones políticas sugieren que buscaría competir por un cargo de elección popular en los comicios de 2027.

En agosto de 2024, se reveló que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Toluca abrió una carpeta de investigación en su contra por presuntas amenazas, extorsión y abuso de autoridad.

La denuncia, presentada por el empresario Abelardo de la Torre Suire, señala que Alí de la Torre presuntamente obligó al particular a cederle una propiedad en la Ciudad de México a cambio de no enfrentar procesos judiciales en Tamaulipas.

Dicho caso llegó a la conferencia matutina del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien instruyó una investigación sobre las acusaciones de corrupción.

Pese a estos señalamientos, Alí de la Torre se mantuvo en el equipo de transición del Gobernador por Morena, Javier May, y posteriormente en la estructura federal de la Segob.

Hasta el momento, la Secretaría de Gobernación no ha designado a un sustituto oficial para la representación en Tabasco.