Renuncia delegado de Segob en Tabasco denunciado por extorsión

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 10 marzo 2026
    Renuncia delegado de Segob en Tabasco denunciado por extorsión
    Versiones sugieren que Jesús Alí de la Torre se separó de delegación para competir en los comicios de 2027. CUARTOSCURO

Jesús Alí de la Torre anunció su dimisión de un cargo que, dijo, concluye con honestidad, ética y resultados

Jesús Alí de la Torre, señalado en 2024 por extorsión y amenazas, presentó su renuncia como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal en Tabasco, tras más de un año en el encargo.

El ex funcionario anunció su salida este martes a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Resta Sheinbaum importancia a ausencia en cumbre de líderes latinoamericanos

“Concluyo así con honestidad, ética y resultados, esta etapa de mi trayectoria profesional”, publicó Alí de la Torre, quien anteriormente formó parte del gabinete del Gobernador Javier May Rodríguez en la Subsecretaría de Servicios Registrales.

Alí de la Torre, licenciado en Ciencias Políticas y exalcalde de Villahermosa, asumió la delegación federal en enero de 2025 luego de un proceso de capacitación y tras recibir el visto bueno de su entonces jefe inmediato, José Ramiro López Obrador.

Su trayectoria en el servicio público incluye su paso por la LVIII Legislatura, donde fungió como diputado federal por el PRI entre los años 2000 y 2003.

Aunque el ex delegado no precisó los motivos de su separación, versiones políticas sugieren que buscaría competir por un cargo de elección popular en los comicios de 2027.

En agosto de 2024, se reveló que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Toluca abrió una carpeta de investigación en su contra por presuntas amenazas, extorsión y abuso de autoridad.

La denuncia, presentada por el empresario Abelardo de la Torre Suire, señala que Alí de la Torre presuntamente obligó al particular a cederle una propiedad en la Ciudad de México a cambio de no enfrentar procesos judiciales en Tamaulipas.

Dicho caso llegó a la conferencia matutina del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien instruyó una investigación sobre las acusaciones de corrupción.

Pese a estos señalamientos, Alí de la Torre se mantuvo en el equipo de transición del Gobernador por Morena, Javier May, y posteriormente en la estructura federal de la Segob.

Hasta el momento, la Secretaría de Gobernación no ha designado a un sustituto oficial para la representación en Tabasco.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Gobierno

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Gasolinazo: Un toque de realidad

Gasolinazo: Un toque de realidad
true

Reforma electoral: La amenaza de la doctora Sheinbaum al Partido Verde
En ‘la mañanera’, el titular de Defensa reveló detalles del operativo que derivó en la muerte del líder del CJNG.

Antes de disparar, se le pidió a ‘El Mencho’ entregarse: secretario de Defensa
El joven contaba con reporte de desaparición desde febrero en la capital de Coahuila.

Identifican a joven hallado sin vida en el río Bravo; fue reportado como desaparecido en Saltillo
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Ingresa nuevo Frente Frío 40 a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y fuertes vientos a estos estados
Conocer el saldo de tu Tarjeta del Bienestar es fundamental para administrar correctamente los recursos de los programas sociales del gobierno de México.

Pensión del Bienestar... ¿Cómo consultar el saldo de tu Tarjeta sin salir de casa?
Después de años de hermetismo, el rostro de Miguel, hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, fue captado por cámaras en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Las imágenes desataron revuelo en el mundo del espectáculo.

Revelan el rostro de Miguel, el hijo mayor de Luis Miguel
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detuvo a un entrenador acusado de acoso y abuso sexual contra una menor de 14 años en Guadalupe, Nuevo León.

Cae entrenador de handball acusado de abuso sexual, en NL