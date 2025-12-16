Niegan a la FGR la captura a secuaces de Raúl Rocha por falta de pruebas

Un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro negó a la Fiscalía General de la República (FGR) la orden de aprehensión contra cuatro personas de los 13 implicados en la red criminal dedicada a delincuencia organizada, huachicol y tráfico de armas donde forma parte el copropietario de Miss Universo Raúl Rocha Cantú, quien busca ser testigo protegido.

Esto ocurre luego de que los elementos que se aportaron en la carpeta de investigación no se consideraron suficientes para girar la orden de aprehensión, pero se tiene la posibilidad de impugnar esa resolución y un Tribunal Colegiado de Apelación tiene que resolver el recurso, es decir, la FGR debe solicitarlo.

Las cuatro personas son: Paul Manrrique Miranda o Paul Manríquez Miranda, alias Paul o El comandante; Jeny Guzmán Cintora o Jeny Guzmán Cintura, esposa de Jacobo Reyes León, alias Yaicob, líder de la organización delincuencial y excandidato del extinto PRD a la alcaldía de San Martín de las Pirámides.

También, Diego Adrián Mendoza Pérez, quien trabajó en la FGR y se desempeñó como asistente de Mari Carmen Ramírez Rodríguez, quien ya está detenida, y Jorge Alberto Gallegos Díaz, alias “Gallegos”.

El contenido de la causa penal 495/2025 señala que Paul Manrrique Miranda formaba parte del grupo desde el 23 de diciembre de 2024, ejerció el cargo de comandante en la FGR y fue destituido al ser acusado de extorsión a huachicoleros.

Tenía como función proveer información relacionada con investigaciones abiertas contra Yaicob y recibía un pago mensual por la información, con lo que se convirtió en uno de los intermediarios entre las autoridades y el líder criminal para evitar el cateo a sus negocios y detener las investigaciones contra los integrantes de la organización.

Uno de los informes policiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) del 10 de febrero de 2025 detalla que según el resultado de la intervención de comunicaciones 1985/2024-I Yaicob conocía a Pol o Paul, quien tenía arreglo con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ya que anteriormente se pagaba 1 millón 800 mil pesos o 1 millón 500 mil pesos, y ahora solo se da algo simbólico.

“Situación con respecto a la cual se insiste, si bien se refiere un nombre -sin apellidos o referencia específica- y posible actividad, ésta no guarda corroboración con datos de prueba objetivos que puedan robustecer la aserción generada en esa llamada telefónica con respecto a dichas actividades que le son atribuidas”, resalta la causa penal.

Abunda que tampoco existe dato que corrobore los pagos periódicos que se le entregaban o sus montos.

Respecto a Diego Adrián Mendoza Pérez, se indica que la representación social de la Federación lo señala como servidor público adscrito a la FEMDO y auxiliar de Mari Carmen Ramírez Rodríguez (actualmente recluida en el Centro Federal de Reinserción Social Femenil Número 16 en Morelos), a quien acompañaba a reuniones que se realizan con Yaicob.Aunado a que recibía dinero que la organización entregaba a Ramírez Rodríguez, alias La Fiscal o La Lic y una de sus funciones era de “halcón” debido a que cuando acudía Yaicob a la FEMDO a ver a Mari Carmen su auxiliar se ponía en un lugar estratégico para vigilar y que ellos pudieran acordar o realizar el intercambio de información y dinero.

Las afirmaciones se exponen en uno de los informes policiales del 18 de diciembre de 2024, en el que se tiene conocimiento de la intervención de comunicaciones 1985/2024-I, del que se desprende que Yaicob sostuvo una conversación con su esposa Jeny Guzmán Cintora en donde le indicó que iba a ver a la MP de la FEMDO a entregarle el dinero afuera de las instalaciones de esa institución a cambio de unas copias.

“Sin embargo, lo cierto es que del común de datos de prueba aportados por la fiscalía en su solicitud únicamente existen referencias aisladas, sin que en ese informe respecto de la llamada de Yaicob a Jeny se haga referencia a Diego”.

“Tampoco se aporta dato objetivo que permita establecer su intervención directa en la organización y, más aun, que cumpla un rol específico encaminado a cometer alguna de las conductas que se atribuyen a título de probabilidad, para sustentar el mandato de captura”, precisa el documento.

En tanto, a Jeny Guzmán Cintora la fiscalía la señala dentro de la organización con la función de operadora financiera, bajo la dirección de su esposo Yaicob, quien se encarga del manejo de las cuentas bancarias donde reciben y redireccionan los recursos obtenidos ilícitamente del posicionamiento de licencias de portación de armas de fuego a través de empresas de seguridad.

“Así como de la venta de petrolíferos obtenidos ilícitamente, utilizando cuentas bancarias a su nombre y de sus hijos con la finalidad de ocultar el origen de los recursos”, indica la causa penal.

Además, en la solicitud de la representación social se indica que Guzmán Cintora también funge como prestanombres de la organización criminal en donde la refieren como socia de las empresas creadas para los fines de este grupo delictivo, una de éstas RG MEGA ADDIT, que utilizan para lavar dinero.

El informe policial del 18 de marzo de 2025 refiere que durante un cateo en el inmueble ubicado en la calle Gobernador Gregorio V. Gelati número, colonia San Miguel Chapultepec, entre los diversos documentos se destacó un legajo que contiene el acta constitutiva de RG MEGA ADDIT, en la que intervienen Jeny y Yaicob.

“Sin embargo, la sola referencia a dicho documento no establece por sí misma la existencia de actividades empresariales irregulares, tendentes a encubrir el origen ilícito de recursos generados mediante el ejercicio de conductas delictivas”.

“Pues no se realizaron otros actos de investigación con los que se allegara de mayor información sobre dicha empresa y sus operaciones, así como tampoco se recabaron datos objetivos sobre la supuesta intervención de Jeny en la empresa criminal”, precisa el documento.

En cuanto a Jorge Alberto Gallegos Díaz, alias Gallegos, de acuerdo con las investigaciones, tenía funciones de dirección y se dedicaba a inyectar capital en la importación de combustible procedente de Guatemala y Estados Unidos.

Una vez en territorio mexicano, era llevado a los patios de la propia organización para el almacenamiento del hidrocarburo, entre ellos los ubicados en Querétaro, El Patio y La Espuela.

Durante la diligencia de cateo practicada el 22 de febrero de 2025 en el inmueble identificado como Gelati se encontraron anotaciones o registros a nombre de Gallegos con diversas cantidades, datos relacionados con la localización de una cuenta denominada STP a su nombre, así como datos de inversiones correspondientes al año 2025.

“No obstante lo anterior, lo cierto es que tampoco se corroboró dicha información con datos de prueba objetivo derivado de algún acto de investigación tendente a evidenciar la existencia de cuentas bancarias y los movimientos supuestamente realizados, o bien, el flujo del capital que, afirman, aporta a la organización”.

“Hasta este momento procesal (...) no existen datos de prueba eficaces ni suficientes que permitan establecer la conducta que provisionalmente se atribuye a Jorge Alberto Gallegos Díaz, esto es, su pertenencia al grupo delictivo de referencia, su temporalidad y que cumpla con los roles o funciones que se afirman”, puntualiza.