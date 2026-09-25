$!NL: mujer ocultaba 39 kilos de cocaína en cajuela de su auto automóvil

Monterrey, Nuevo León.- Una mujer fue detenida cuando viajaba a bordo de su vehículo y llevaba en un compartimento oculto 39 kilos de cocaína en Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la detención de la mujer en posesión de 34 paquetes de la mencionada droga en el ayuntamiento de Los Ramones.