NL: mujer ocultaba 39 kilos de cocaína en cajuela de su auto automóvil

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    NL: mujer ocultaba 39 kilos de cocaína en cajuela de su auto automóvil
    Treinta y nueve kilos de cocaína fueron encontrados oocultos en la cajuela de un vehículo. Fotos: cortesía
    NL: mujer ocultaba 39 kilos de cocaína en cajuela de su auto automóvil

La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la detención de la mujer en el ayuntamiento de Los Ramones, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Una mujer fue detenida cuando viajaba a bordo de su vehículo y llevaba en un compartimento oculto 39 kilos de cocaína en Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la detención de la mujer en posesión de 34 paquetes de la mencionada droga en el ayuntamiento de Los Ramones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/nl-vinculan-a-directivo-de-soriana-por-un-fraude-de-mas-de-57-mdp-NE23630962
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DETIENEN A MUJER QUE TRANSPORTABA DROGA OCULTA EN CAJUELA

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), detuvo a persona sobre la carretera Monterrey-Reynosa a la altura del kilómetro 68 del mencionado ayuntamiento.

La mujer viajaba a bordo de un vehículo que tenía un compartimento oculto en la cajuela donde almacenaba la posible droga.

La persona detenida, el vehículo y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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