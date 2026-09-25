NL: mujer ocultaba 39 kilos de cocaína en cajuela de su auto automóvil
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La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la detención de la mujer en el ayuntamiento de Los Ramones, Nuevo León
Monterrey, Nuevo León.- Una mujer fue detenida cuando viajaba a bordo de su vehículo y llevaba en un compartimento oculto 39 kilos de cocaína en Nuevo León.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la detención de la mujer en posesión de 34 paquetes de la mencionada droga en el ayuntamiento de Los Ramones.
DETIENEN A MUJER QUE TRANSPORTABA DROGA OCULTA EN CAJUELA
La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), detuvo a persona sobre la carretera Monterrey-Reynosa a la altura del kilómetro 68 del mencionado ayuntamiento.
La mujer viajaba a bordo de un vehículo que tenía un compartimento oculto en la cajuela donde almacenaba la posible droga.
La persona detenida, el vehículo y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.