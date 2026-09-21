$!NL: Vinculan a directivo de Soriana por un fraude de más de 57 mdp

Monterrey, Nuevo León.- Acusado del delito de fraude por un monto superior a los 57 millones de pesos, fue vinculado a proceso e internado en un penal del estado un directivo de Soriana, en Nuevo León. La Fiscalía General de Justicia del estado informó del resultado de la audiencia de imputación por una orden de aprehensión cumplida en contra de Jesús Mario “N”, de 53 años.

DIRECTIVO DE SORIANA ES VINCULADO POR FRAUDE Y FALSIFICACIÓN Y USO DE DOCUMENTOS El hombre está acusado de los delitos de fraude, administración fraudulenta, falsificación y uso de documentos en general. Un agente del Ministerio Público Investigador imputó al directivo de Soriana hechos con características compatibles con los delitos señalados, previstos y sancionados en el Código Penal vigente en el estado de Nuevo León. Además, expuso datos de prueba para sustentar su presunta participación activa y responsabilidad en los hechos citados.

IMPONEN PRISIÓN PREVENTIVA A DIRECTIVO DE SORINA POR FRAUDE El juez estimó acreditada su posible participación en el caso, por lo que determinó su vinculación a proceso e impuso medida cautelar de prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social estatal, además de que fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. “La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por conducto del Agente del Ministerio Público Investigador, documenta la presunta responsabilidad de Jesús Mario “N” por hechos perpetrados en detrimento de una empresa del ramo de Centros Comerciales de Autoservicio, en la cual, laborando como directivo, realizaba operaciones no autorizadas, en algunos casos con documentos con firmas falsas, logrando con ello que se efectuaran pagos indebidos por un monto aproximado de $57,411,000.00 (cincuenta y siete millones cuatrocientos once mil pesos)”, precisó la FGJNL.